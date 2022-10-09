Воскресенье, 9 Октября 2022 21:32

АрмИнфо. «Нам не нужно выбирать между США и Россией или любой другой страной. Нам не нужно развивать отношения с одним государством за счет другого. Это было бы катастрофой для нас, не только геополитической, но и внутренней. Об этом заявил изданию The Armenian Mirror Spectator Давид Бабаян, завершая свое официальное турне по США.

По его словам, каждая мировая держава должна играть свою роль в регионе, что, собственно, и происходит. Выбор невозможен, так как армяне - диаспоральный народ, больше армян живет за пределами своих исторических земель. Имея большие армянские общины во многих странах мира, армяне Арцаха и Армении не хотят создавать проблемы ни для одной из них, и нация должна сохранять единство. «Есть только два народа, которые могут позволить себе поддерживать нормальные, тесные, братские отношения со многими странами, даже с теми, кто имеет проблемы друг с другом. Это армянский и еврейский народы. «Если мы этого не делаем, значит, нам не хватает ни профессионализма, ни патриотизма. Мы должны быть очень, очень мудрыми здесь, чтобы не стать полем битвы великих держав, потому что у нас нет ресурсов, чтобы выжить в таком случае», - подчеркнул Бабаян.

Вместе с тем, говоря о недавних признаках более активного участия США на Кавказе, Бабаян подчеркнул, что помимо поддержания тесных отношений с крупными странами, в регионе должна быть какая-то геополитическая «специализация». «Например, мы не можем представить будущее Арцаха без российских миротворцев, потому что они являются единственной составляющей, которая может поддерживать относительный мир и стабильность в регионе и каким-то образом сдерживать Азербайджан. Такова реальность. Если не будет российских миротворцев, не будет и Арцаха. Следовательно, любой, кто с армянской стороны выступает против России, на самом деле делает то же самое против Арцаха и Армении», - сказал Бабаян.

Таким же образом, по словам Бабаяна, Арцах будет предполагать активное участие США (в сохранении мира) через сдерживание Турции: «В мире есть только одна страна, которая все еще может сдерживать Турцию политическими средствами, и это Соединенные Штаты». Однако, по его словам, это окно возможностей сужается очень быстрыми темпами, так как через 2-3 года Турция станет самостоятельным геополитическим игроком. Бабаян сравнил Турцию с гитлеровской Германией, которая, обманув и Запад, и Советский Союз, превратился в главную мировую опасность.

Бабаян добавил, что те, кто считает Россию виновной в войне 2020 года в том, что она не спасла армян, ошибаются и дают неверные сигналы русским. «Кто от этого пострадает? Я не думаю, что пострадают азербайджанцы или турки. Поэтому мы должны быть действительно мудрыми. Наша страна вступает, может быть, в самый сложный период своей истории. Я не думаю, что у нас есть право или роскошь целиться на какую-либо страну». По его словам, в любом случае «в войне 2020 года мы не были побеждены турками и азербайджанцами. Мы потерпели поражение сами».

Комментируя согласие премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном, без упоминания Республики Арцах, Бабаян отметил, что руководство республики не против каких-либо мирных договоров, будь то между Арменией и Азербайджаном или Арменией и Турцией. Проблема заключается в том, какова цена такого мира. «Мы считаем, что не может быть никакого мирного договора за счет признания Арцаха частью Азербайджана или мирного договора с Турцией, опровергающего геноцид 1915 года. Это приведет к катастрофе, и мы потеряем нашу государственность», - сказал он.

Бабаян подчеркнул, что у Арцаха нет будущего в Азербайджане. В составе этого государства в Арцаха одно будущее - разрушение и геноцид. Но после разрушения Арцаха не будет и Армении. Не надо лелеять никаких надежд на то, что мирный договор может каким-то образом гарантировать безопасность.

Бабаян подчеркнул, что армяне нуждаются не только в сильной обороне, но и в эффективной внешней политике. «Мы должны быть и реалистами, и оптимистами одновременно, потому что это основа успеха. Сейчас мы должны оправиться от этой опустошительной войны, восстановить наши дома, построить квартиры для беженцев и внутренне перемещенных лиц и обеспечить людям рабочие места. В Арцахе реализуются очень масштабные проекты, уже построены сотни домов и квартир. Эта программа будет завершена через два-три года. После этого социальная ситуация как-то стабилизируется. Но нам также нужно будет провести очень глубокие экономические реформы, чтобы приспособиться к новой ситуации», - отметил министр ИД Республики Арцах. Для этого необходима помощь всего армянского народа, в Армении и в диаспоре, в том числе усиливая и повышая эффективность общеармянских структур, закрепляя связку «Армения-Арцах-Диаспора».