Пятница, 7 Октября 2022 17:15

АрмИнфо.Активисты Партии демократии и благоденствия провели антироссийскую акцию протеста на территории, прилегающей к посольству РФ в Баку, поскольку полицейские преградили путь к зданию российского диппредставительства.

Как сообщает информагентство Turan, участники акции требовали вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха.

Участники акции подняли плакаты с надписью: "Оккупационная российская армия, уйди из Карабаха!". Держа флаги Азербайджана и Украины, они скандировали: "Долой оккупационные войска", назвали войну против Украины "геноцидом". Кроме того, демонстранты обвинили "российскую армию в совершении так называемой Ходжалинской трагедии и Кровавый январь".

Меж тем, согласно СМИ, один из членов вышеуказанной партии Гусейн Малик был задержан после того, как заявил "Путин. Когда будешь уходить, возьми с собой Ильхама".

Добавим также, что акция проходит на фоне визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Российскую Федерацию, для участия в неформальной встрече лидеров СНГ. Стоит также отметить, что в Азербайджане ни одна акция протеста не проходит без курации властей.