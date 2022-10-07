Пятница, 7 Октября 2022 11:07

АрмИнфо. Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном уважении своего суверенитета и законодательства. Об этом написал премьер-министр Никол Пашинян в Twitter по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхама Алиева в Праге.

<В Праге я вновь подтвердил наше предложение о разблокировании всех региональных коммуникаций. Азербайджан вновь не дал положительного ответа. Повторяю, Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном уважении своего суверенитета и законодательства>, - отметил Пашинян.

Накануне на полях первой встречи Европейского политического сообщества в Праге 6 октября 2022 года по инициативе президента Французской Республики и председателя Европейского совета состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. По итогам встречи было принято заявление, в котором говорилось о том, что <Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов.