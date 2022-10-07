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АрмИнфо. Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном уважении своего суверенитета и законодательства. Об этом написал премьер-министр Никол Пашинян в Twitter по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхама Алиева в Праге.
<В Праге я вновь подтвердил наше предложение о разблокировании всех региональных коммуникаций. Азербайджан вновь не дал положительного ответа. Повторяю, Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном уважении своего суверенитета и законодательства>, - отметил Пашинян.
Накануне на полях первой встречи Европейского политического сообщества в Праге 6 октября 2022 года по инициативе президента Французской Республики и председателя Европейского совета состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. По итогам встречи было принято заявление, в котором говорилось о том, что <Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов.
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|Президенты Армении и Арцаха поздравили Путина с 70-летием
|Признание территориальной целостности и поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы: итоги встречи Пашиняна и Алиева
|Армения готова к деблокаде коммуникаций. Баку вновь не дал положительного ответа: Пашинян
|Премьер-министр РА представил канцлеру Германии происходящие на Южном Кавказе процессы
|Госдеп: США продолжат поддерживать международные усилия по продвижению примирения между Арменией и Азербайджаном
|Макрон о четырехсторонней встрече в Праге: За долгосрочный мир на Кавказе
|Конгрессмен: Азербайджан продолжит эскалацию своих актов насилия и жестокости в отношении армян
|Армения и Азербайджан подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года по признанию территориальной целостности друг друга
|Алиев: Импульс мирному процессу с Арменией уже дан
|Эрдоган: Турция верит в возможность полной нормализации отношений с Арменией
|Сын оппозиционного депутата Гегама Манукяна - Тарон Манукян и Гор Саркисян будут освобождены под залог
|Конгресс Испании единогласно принял заявление о поддержке армянского народа в связи с агрессией Баку
|Пашинян в Праге принял участие в саммите Европейского политического сообщества
|ВС Азербайджана обстреляли армянскую строительную технику
|Вардан Осканян ответил Николу Пашиняну: Дискутировать с воинствующим упрямством бессмысленно
|Шарль Мишель прокомментировал встречу с Алиевым в Праге
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Восклицательный знак на HIGH FEST: Парад скульптур гения Родена в гениальной постановке Бориса Эйфмана показали в Ереване
|В Ереване будут только рады, если заработает механизм прямого диалога между Баку и Степанакертом - спикер
|Минобороны Армении обвинило Баку в распространении нелепицы
|Президенты АР и Евросовета обсудили повестку встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля в следующем месяце в Брюсселе
|Депутаты НС Армении будут питаться в комфортных условиях
|Захарова не стала комментировать "программную передовицу" в газете семьи Пашиняна
|Карен Андреасян и Ерануи Туманянц стали членами Высшего судебного совета Армении
|4.676.836 драмов в фонд 4090. Бенефициар «Силы одного драма» за октябрь – Реабилитационный центр защитника Отечества
|Москва: Наши всеобъемлющие предложения по мирному договору переданы Баку и Еревану
|До сведения посла Азербайджана в Нидерландах довели необходимость независимого и беспристрастного расследования военных преступлений в отношении армян
|7 военнослужащих ВС Армении, вернувшиеся из азербайджанского плена, продолжают проходить обследование в военном госпитале.
|Союз адвокатов Монпелье выразил обеспокоенность попытками Азербайджана изменить международно признанные границы Армении
|Юношеский и молодежный чемпионат мира по самбо 2022 года пройдет в Ереване. Сборной Армении по шахматам выдадут доппремии за серебро в индийском Ченнае
|В Ереване начала свою работу образовательная выставка российских вузов "Образование в России: Ереван 2022"
|"Идентичность и демократия" провела перед Европарламентом символическую акцию в поддержку Армении
|Эксперт "ЛУЙС" с сарказмом: Согласно "надежному источнику", Арцах передавался Азербайджану 7 раз, но тот каждый раз великодушно отказывался от него
|Премьер-министр Армении с рабочим визитом отбудет в Прагу
|В Турции заявили, что встреча Эрдогана и Пашиняна в Праге поможет нормализации отношений
|В РПА раскритиковали Пашиняна: «Если оставленное Сержем Саргсяном наследие - капитуляция то, что это за документ, подписанный 9 ноября?»
|Офис второго президента Армении Пашиняну: История дипломатии не замечает визга однодневной фальши
|Посол Норвегии выразила обеспокоенность казнями армянских военнослужащих
|Степанакерт: Для Арцаха не приемлем термин «армяне Нагорного Карабаха»
|Успешно завершена крупнейшая программа по корпоративным облигациям на рынке ценных бумаг РА
|В Европе запущена петиция с требованием отставки Урсулы фон дер Ляйен за сотрудничество с Алиевым
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Есть определенное пространство для запуска диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном: Пашинян
|Сына оппозиционного депутата Гегама Манукяна исключили из ЕГУ - правозащитник назвал студента политзаключенным
|МИД: Имеется точка зрения о возможности прямых переговоров между Баку и Степанакертом
|Пашинян в Праге в рамках <повестки мира> встретится с Макроном, Мишелем, Алиевым и Эрдоганом. Затем посетит Санкт-Петербург
|Представители гражданского общества Армении выступили с обращением к правозащитным организациям мира
|Блок "Армения": Власть готовит армянский народ к новым смертельным уступкам и параллельно стимулирует антироссийскую истерию
|Алиев уже не скрывает своих намерений в отношении армян Нагорного Карабаха
|Посол Франции ознакомилась с последствиями азербайджанской агрессии в Сюнике
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