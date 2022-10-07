Пятница, 7 Октября 2022 10:56

АрмИнфо. "За долгосрочный мир на Кавказе", - так президент Франции Эмманюэль Макрон подписал фотографию, которую опубликовал с переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишель.

"Сегодня вечером Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий", - написал Макрон в Твиттер. Напомним, что переговоры состоялись 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон.