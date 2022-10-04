Вторник, 4 Октября 2022 17:20

АрмИнфо.Представители международного сообщества продолжают выступать с заявлениями, в которых осуждается казнь армянских безоружных военнопленных со стороны ВС Азербайджана.

Так, МИД Кипра, в своем заявлении выражает ужас в связи с расстрелами безоружных армянских военнопленных вооруженными силами Азербайджана.

"Мы еще раз призываем к немедленному освобождению всех армянских пленных, а также к тщательному расследованию казней и привлечению виновных к ответственности", - подчеркнули в МИД Кипра.

Меж тем, посольство США в Азербайджане подчеркнуло, что последние сообщения о казни безоружных армянских пленных азербайджанскими солдатами глубоко беспокоят США. "Мы призываем к полному и беспристрастному расследованию этого дела. Виновные в любых злодеяниях должны быть привлечены к ответственности", - отметили в дипмиссии.

Комитет Сената США по международным отношениям также осудил данные действия вражеских сил. "Осуждаем сообщения о казни и вероятных

военных преступлениях, совершенных азербайджанскими солдатами против безоружных армян. Мы должны добиться справедливости за каждое злодеяние, совершенное во время недавнего нападения Азербайджана на Армению", - подчеркнули в комитете.

В свою очередь канадский Сенатор от Квебека Лео Хусакос отметил, что это зверства и преступления против человечности, совершаемые против армян. "И мир закрывает глаза, точно так же, как мы закрывали глаза на Геноцид армян", - написал он в Твиттер.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.