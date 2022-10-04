Вторник, 4 Октября 2022 14:46

АрмИнфо. В Кремле прокомментировали публикации армянских СМИ о том, что РФ якобы добивается от Армении вступления в Союзное государство РФ и Беларуси.

"Нет, это очередная ерунда", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, есть у РФ такие планы, передают российские СМИ.

Как ранее уже сообщало АрмИнфо, газета "Айкакан Жаманак", принадлежащая семье премьер-министра Пашиняна, который долгие годы был ее главным редактором, выступила сегодня с "программной передовицей" о том, "чего хочет Россия". Согласно статье, которая по стилю, как считают аналитики, похожа на авторство самого Пашиняна, "желания России в нашем регионе вписываются в ее цепочку глобальных желаний, а Армения и Арцах (Нагорный Карабах) являются звеном в этой цепи ее желаний".

Как отмечается в статье, Россия почти хочет от Армении того же, что хочет от Украины, чтобы она стала частью союзного государства "Россия-Беларусь" или России. И если в случае с Украиной РФ для такого результата использует российские и, возможно, белорусские войска, то в случае с Арменией она использует российские войска, дислоцированные в Азербайджане (наверно имеется ввиду в Арцахе) и в какой-то мере в Армении. Смысл действий таков: показать уязвимость безопасности Армении, чтобы последняя подала заявку на вхождение в состав союзного государства "Россия-Беларусь".

"Шаги для развития этой логики - агрессивность Азербайджана, инертность российских войск, дислоцированных в Армении, политическая инертность России, невыполнение обязательств по поставкам вооружений в Армению. Использование последнего средства не случайно и использовалось ранее, например, до и после войны 2016 года. Армения должна быть максимально уязвимой, чтобы как можно теснее обнять Россию", - говорится в статье.