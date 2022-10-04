Вторник, 4 Октября 2022 13:04

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 октября встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Праге.

Как сообщает турецкое издание "Sabah" со ссылкой на свои источники, в ходе встречи Эрдоган обсудит с Пашиняном турецко-армянские отношения, в том числе возможность проведения встреч спецпредставителей не в третьих странах, а в Турции и Армении.

Согласно информации издания, ожидается, что турецкий лидер доведет до сведения премьер-министра Армении мессидж "о необходимости избегать провокаций и подписать окончательный мирный договор с Азербайджаном, чтобы избежать дальнейшей напряженности в регионе".

Сообщается, что на встрече также, что будет обсуждаться вопрос ввода в эксплуатацию коридора через Армению.

Отметим, что ранее армянская сторона также не исключала проведение встречи Пашинян- Эрдоган на полях Пражской встрече лидеров Европейского политического сообщества.