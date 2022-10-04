Вторник, 4 Октября 2022 11:35

АрмИнфо. Видео казни армянских пленных азербайджанскими военными глубоко шокируют. Об этом говорится в заявлении Министерства европейских и иностранных дел Франции.

"Франция принимает к сведению начало расследования этих актов, объявленное Азербайджаном, и призывает привлечь виновных к ответственности",- заявили в МИД Франции.

В ведомстве также добавили, что Франция призывает освободить всех удерживаемых армянских пленных.

На кадры казни армянских военнопленных отреагировала и глава МИД Канады Мелани Жоли.

"Сообщения о казнях армянских военнопленных азербайджанскими солдатами вызывают глубокую тревогу. Виновные в таком насилии должны быть привлечены к ответственности, и регион должен вернуться к состоянию стабильности", - написала Мелани Жоли в своем Твиттер.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.