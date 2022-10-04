Вторник, 4 Октября 2022 11:24

АрмИнфо.НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина после встречи с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном в Брюсселе.

"Мы обсудили ситуацию в регионе и статус переговоров между Арменией и Азербайджаном после воскресной встречи министров иностранных дел в Женеве. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - написал Коломина в Твиттере.

Отметим, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе секретарь Совбеза РА Армен Григорян встретился с Комитетом заместителей постоянных представителей государств-членов (DPRC).

В ходе встречи Григорян представил последствия широкомасштабной агрессии азербайджанских ВС в ночь на 13 сентября, и оккупацию суверенной территории Республики Армения, подчеркнув, что международное сообщество должно продолжать требовать от Азербайджана немедленного вывода своих войск с суверенной территории Республики Армения.

Он также представил военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами и подробности гуманитарного кризиса, возникшего в результате агрессии, а также ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре.