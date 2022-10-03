Понедельник, 3 Октября 2022 22:30

АрмИнфо. Власти Азербайджана должны немедленно провести расследование видео, на котором запечатлен расстрел азербайджанскими солдатами армянских военнопленных. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"Мы призываем к немедленному расследованию соответствующими властями. Дело этого видео, в котором показано, как азербайджанские солдаты казнят армянских солдат, должно быть расследовано властями Азербайджана", - сказал он.

По словам Стано, если результаты расследования покажут подлинность видео, то "это военное преступление и явное нарушение международного права". "Такое преступление должно быть осуждено", - добавил дипломат, передает ТАСС.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября.