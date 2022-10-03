Понедельник, 3 Октября 2022 15:08

АрмИнфо.Недавно я коснулся вопроса проваленной дипломатии, а теперь я должен коснуться темы несостоявшегося "мира". Об этом заявил эксперт фонда "Луйс" по вопросам внешней политики и безопасности Дереник Хачатрян.

В этом ключе эксперт констатировал, что сегодня газета, принадлежащая де-факто премьер-министру РА (главный редактор супруга премьера РА Анна Акопян - ред.), со ссылкой на "надежный источник", то есть, на самого владельца газеты, опубликовала статью, где объясняется, чего хочет Азербайджан от Армении, в противном случае угрожая войной?

В частности, Азербайджан согласно источнику газету, требует распустить Армию обороны Нагорного Карабаха; признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана безо всякой автономии (с нулевым статусом); открыть коридор по территории Армении; запустить процесс делимитации и демаркации по картам 1919-1920 гг. (пока неизвестно, о каких конкретных картах идет речь); выяснить судьбы пропавших без вести азербайджанцев с намерением в дальнейшем обвинить Армению в военных преступлениях.

"Пусть читатель задаст себе вопрос: разве это пахнет миром? Готов ли хоть один нормальный армянин удовлетворить эти требования? И если допустим, что армянская сторона его удовлетворит, какими будут следующие требования Азербайджана?

Сразу же после 44-дневной войны экспертные круги упорно настаивали на отказ от лживой "повестки мира" и объединения всего государственного, политического и национального потенциала для подготовки к неизбежной новой войне. Для этого надо было вместо асфальта купить беспилотники, вместо выплаты бонусов полиции и госсистеме - приобрести современные системы ПВО, вместо задержания оппозиционных активистов - попытаться организовать консолидацию, вместо того, чтобы блокировать въезд на родину видных лиц диаспоры - использовать их потенциал для того, чтобы сделать Армянский нарратив понятным для мира", - констатировал Хачатрян.

Эксперт напомнил о неоднократных предупреждениях оппонентов власти, что тому, кто исключает войну за Черное озеро, придется воевать за озеро Севан, после сдачи Ишханасарских высот придется рыть окопы вокруг Сисиана, сдав участок Ал Лчер, враг будет висеть над Варденисом и Джермуком.

"Также многократно предупреждали, что любые новые уступки, не предусмотренные заявлением от 9 ноября, только подогреют аппетит Азербайджана? среди них передача дороги Горис-Капан, раскручивание темы "анклавов", передача ряда населенных пунктов в Армении и Арцахе

- Шурнух, Хцаберд и Хин Тагер и др., передача карт минных полей, не предусмотренная никакими договоренностями передача останков труп 1-й войны, начало процесса делимитации, начало фактического процесса ликвидации ВС Арцаха и т.д.", - отметил Хачатрян.

По его словам, многие из этих процессов власти РА не только начали по настаиванию Азербайджана, но и пытались всячески их оправдать, обеспечив их общественное восприятие с помощью различных пропагандистских средств.

"Ответ на все критически был один? "У нас есть мандат от народа на установление мира, или, короче говоря, мы ведем переговоры о том, что хотим". А теперь эти же люди с невинным взглядом объясняют армянскому обществу, что данный ими "мирный мандат" ничего не стоит, потому что "выяснилось", что Азербайджан - это агрессивное и экспансионистское государство, а не "образованный и грамотный" партнер.

Тем временем мы теряли позиции, людей и, конечно, время...", - добавил Хачатрян.

В заключение эксперт напомнил, что еще месяц назад "де-факто премьер" заявил, что, по его мнению, все страны, включая Азербайджан и Турцию, хотят мира... "Очевидно, что он очень хорошо представлял себе цену "мира", которого хотел Азербайджан, так почему же он сделал такое заявление...", - резюмировал Хачатрян.

Отметим, что сегодня в газете "Айкакан жаманак", главредом которой является супруга премьер-министра Армении Анна Акопян была опубликована информация со ссылкой на собственные источники относительно требований, которые Азербайджан ставит перед Арменией в рамках так называемого мирного договора.

В частности, согласно газете, Азербайджан требует: распустить армию Нагорного Карабаха; признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана безо всякой автономии (с нулевым статусом); открыть коридор по территории Армении; запустить процесс делимитации и демаркации по картам 1919-1920 гг. (пока неизвестно, о каких конкретных картах идет речь); выяснить судьбы пропавших без вести азербайджанцев с намерением в дальнейшем обвинить Армению в военных преступлениях. Издание отмечает, что для достижения всеобъемлющего мира с Азербайджаном эти требования нужно либо удовлетворить, либо найти компромисс, либо вынудить (уговорить) Баку отказаться от них.