Понедельник, 3 Октября 2022 14:40

АрмИнфо.Азербайджанская сторона предложила провести в октябре очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации границ с Арменией.

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно состоявшейся 2 октября в Женеве встрече министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

"В ходе встречи, учитывая напряженность на неделимитированном участке границы, азербайджанская сторона предложила провести очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации не в ноябре, как было согласовано ранее, а в октябре текущего года", - отмечается в сообщении МД АР.

Отметим, что 24 мая, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Согласно МИД РА, стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая обеспечения безопасности на границе. Были обсуждены также организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе.