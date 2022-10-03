Понедельник, 3 Октября 2022 10:53

АрмИнфо. Европейские депутаты и журналисты отреагировали на казнь армянских военнослужащих ВС Азербайджана, на суверенной территории РА.

Отметим, что в Telegram-каналах распространяется видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент вероятнее произошел в направлении Джермука в ходе широкомасштабной военной агерси в ночь на 13 сентября.

Так, член фракции "Республиканцы" Сената Франции, заместитель председателя группы дружбы Франция-Армения Валери БуайеФранцузский сенатор Валери Буайе выступила с критикой европейских СМИ и политиков за отсутствие реакции на военные преступления Азербайджана.

"СМИ Франции, ЕС, чего вы ждете, чтобы действовать от имени маленькой и демократической Армении? Г-жа Урсула фон дер Ляйен, ждать, пока азербайджанцы и их турецкие союзники закончат Геноцид 1915 года? Кровь армян стоит меньше, чем кровь украинцев?", - написала Буайе в Twitter.

В свою очередь депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель потребовала санкций против азербайджанских военных преступников. "О других случаях пыток в тюрьмах Азербайджана мы уже знаем - знаем тех, кто к ним причастен. Мы знаем их имена. Нам срочно нужны индивидуальные санкции против этих преступников",- написала Таубадель в Твиттер.

А депутат Конгресса Испании Антона Гомес-Рейно отметил, что видеокадры варварского расстрела армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана, неприемлемы. "Вдвойне невыносимо использовать политическое положение, которое дает вам ваш газ (во время мирового голода), для осуществления вторжений и нарушения прав человека", - подчеркнул он.

Депутат парламента Испании Джон Иньяриту назвал очередным варварством азербайджанского режима расстрел армянских военнопленных со стороны ВС этой страны. "Очередное варварство азербайджанского режима. И это именно те люди, с которыми вы заключили соглашение и которых считаете надежным партнером, г-жа фон дер Ляйен?!", - вопрошал он.

В свою очередь британский журналист Эмиль Гессен, констатировал, что распространяется видеозапись, снятая азербайджанскими солдатами, на которой во время недавних нападений Азербайджана на суверенную территорию Армении они окружают 7 безоружных армянских солдат и хладнокровно казнят их.

"Азербайджан продолжает нарушать международное право, и эти убийцы и правительство Азербайджана должны понести ответственность за свои бесчисленные военные преступления", - подчеркнул он.

Другой британский журналист Томас де Ваал назвал ужасны распространяемые кадры. "Ужасно. Безнаказанность и отсутствие расследования военных преступлений войны 2020 года способствуют новым злодеяниям, на этот раз очевидному убийству семи безоружных армян во время последнего азербайджанского вторжения. Рад видеть этот ответ ЕС", - отметил он, комментируя твит Тойво Клаара.

"Ужасающее видео казни армянских военнопленных азербайджанскими агрессорами является ударом по мирным усилиям ЕС и США. Мы имеем дело с дикарями. Без действий против азербайджанцев никакого прогресса ожидать не приходится. Санкции, оружие и деоккупация! Сейчас!", - написал экс-глава МИД РА Зограб Мнацаканян.