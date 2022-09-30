Пятница, 30 Сентября 2022 22:03

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 30 сентября в интервью Общественной телекомпании обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку.

<Мы говорим следующее: в основе договора и мире должно быть взаимное признание территориальной целостности друг друга. Если Азербайджан признает нашу территориальную целостность, основанную на соглашении о создании СНГ от 18 декабря 1991 года, мы готовы перейти к взаимному признанию территориальной целостности на этой основе>, - пояснил премьер. После этого, по его мнению, процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном пройдет более гладко.

Вместе с тем, как указал Пашинян, договор может и не затронуть вопрос Арцаха. Как считает премьер-министр, переговорщиком по Нагорному Карабачу может быть сам Нагорный Карабах.

Тем не менее, как подчеркнул глава армянского кабмина, до сих пор Азербайджан не отреагировал на данное предложение.

Никол Пашинян признает, что после этого его может и назовут <предателем>, но только те, кто считает, что территория Армении не ограничивается 29 тыс 800 кв км, а должна быть не менее 300 тыс кв км.