|Премьер: В армии нет нехватки инженерной техники и инструментов
|Пашинян: В отношениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть проблемы, и это нужно учитывать
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|Проблема в том, что на столе переговоров сегодня нет ни одного документа: Пашинян о <манипуляциях подпишет - не подпишет>
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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что встреча в Праге на саммите ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться. Об этом Пашинян сообщил, отвечая на вопросы Общественного телевидения Армении.
Он подчеркнул, что если возможность встречи не исключается, это не значит, что она состоится. <Это зависит не только от сторон. Состоится саммит ЕС и еще не ясен как он будет проходить. Я дал свое согласие и буду в нем участие, а состоится встреча (с Эрдоганом - Ред) трудно сказать. Он отметил, что турецкая сторона не против этой встречи. Повестка дня возможной встречи известная - регион, коммуникации, отношения.
<Это будет наша первая встреча. А встречи спецпредставителей Армении и Турции будут продолжатся. Пока трудно сказать, когда состоится следующая встреча>, - отметил премье
|Премьер: В армии нет нехватки инженерной техники и инструментов
|Пашинян: В отношениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть проблемы, и это нужно учитывать
|Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
|Премьер-министр Армении не исключил возможную встречу с Эрдоганом в Праге
|Проблема в том, что на столе переговоров сегодня нет ни одного документа: Пашинян о <манипуляциях подпишет - не подпишет>
|Когда Ереван говорит о международных наблюдателях, имеется ввиду миссия на прочной или постоянной основе: Пашинян
|Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может не включать вопрос Арцаха
|Пашинян: Не Армения потеряет ОДКБ, а ОДКБ потеряет Армению
|Всегда был готов поделиться деталями переговорного процесса по Нагорному Карабаху с политическими оппонентами. Они отказывались: Премьер
|Пашинян опроверг слухи о том, что информация о погибших держится в секрете
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|Спецслужбы стран СНГ подписали меморандум о расширении сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Католикос Всех Армян готовит очередную встречу президентов Армении и НКР
|Глава МИД Арцаха проводит встречи в Калифорнии
|Офис первого президента РА: Встречи Гарегина Второго и Левона Тер-Петросяна не должны вызывать удивления
|Арман Татоян представил конгрессменам США преступления азербайджанских ВС в Армении
|В Минобороны Армении разъяснили слова замначальника Генштаба
|Ставшие уже однажды беженцами, жители Сотка стоят перед новой угрозой вынужденного перемещения из-за вражеского террора
|Уволен начальник Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении
|Генпокуратура: За I полугодие в Армении зарегистрировано 145 случаев мошенничества на площадках электронной торговли с хищением средств с банковских карт
|Алиев и Дюмон обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|GeoProMining продолжает пополнять автопарк по обслуживанию коммунального хозяйства в общинах
|В Страсбурге Омбудсмен Армении подняла вопросы, касающиеся прав перемещенных лиц
|Фонд "Татоян" в сотрудничестве со своими партнерами принимает меры по удалению фальшивых азербайджанских названий в приложениях Google Map и Google Earth
|Лавров: Поддержка со стороны СНГ была бы востребована для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном
|Генеральный штаб должен действовать, а не говорить - оппозиционер
|Посол Беларуси в Армении был вызван в МИД РА в связи с высказываниями Макея о визите Нэнси Пелоси в Ереван
|Посол: Франция поддерживает инициативу по отправке оценочной миссию ЮНЕСКО в регион
|В Ереване стартует XVI международный театральный шекспировский фестиваль
|Посол Франции: Необходимо достичь международного соглашения для отправки миссии на армяно-азербайджанскую границу
|Секретарь Совбеза Армении провел несколько рабочих встреч в штаб-квартире ЦРУ
|В Женеве 2 октября состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Посол: Евросоюз всегда говорит - насилие никогда не должно становиться средством решения проблемы
|Ни о каком "экстерриториальном коридоре", ущемляющим суверенитет сторон, речь не идет - вице-премьер РФ
|Встреча Пашинян-Эрдоган может состояться в ближайшее время: Рубен Рубинян
|Армянские ВС наготове встретить противника. Есть приказ по восстановлению суверенных границ Армении: замглавы ГШ
|В Ашхабаде песни Бабаджаняна прозвучат под аккомпанемент симфонического оркестра.
|Россия сегодня не будет вступать в конфликты, защищая другие государства, если это не будет прямо угрожать ее собственной безопасности - эксперт
|Вопреки и во благо: В Ереване 1 октября стартует Международный фестиваль исполнительного искусства HIGH FEST
|Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера сборной Армении по футболу
|Зась проинформировал Пашиняна о предварительных итогах работы миссии ОДКБ
|В номинации <Лучший гуманитарный фильм> Каннского кинофестиваля выиграл докфильм армянского режиссера
|Посол: Россия делает всё от нее зависящее для продолжения процесса, запущенного трёхсторонним заявлением в ноябре 2020 года
|Традиционный фестиваль воздушных шаров стартует в Армении 13 октября
|Москва считает суверенным правом решение Еревана не направлять воинский контингент на учения ОДКБ в Казахстане - Захарова
|МО Армении представило имена военнослужащих, погибших при защите Родины 28 сентября
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона
|В 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутат
|В Армении будут проведены очередные плановые учебные воинские сборы
|Секретарь СБ Армении представил в МО США последствия азербайджанской агрессии
|Пашинян считает резонным существенное повышение зарплаты в системе МВД
|Участие США в региональных процессах несет в себе дополнительные гарантии безопасности - секретарь СБ Армении
|В зимнем сезоне 2022-2023 ведущие туроператоры России предложат туры на горнолыжный курорт Армении в Цахкадзоре
|Армения оплатила сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в РА не выполняются, в том числе со стороны союзника
|Секретарь Совбеза РА провел встречу с американским конгрессменом
|Индия поставит Армении партию оружия и боеприпасов на сумму около $250 млн
|Читать больше
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