Пятница, 30 Сентября 2022 22:03

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что встреча в Праге на саммите ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться. Об этом Пашинян сообщил, отвечая на вопросы Общественного телевидения Армении.

Он подчеркнул, что если возможность встречи не исключается, это не значит, что она состоится. <Это зависит не только от сторон. Состоится саммит ЕС и еще не ясен как он будет проходить. Я дал свое согласие и буду в нем участие, а состоится встреча (с Эрдоганом - Ред) трудно сказать. Он отметил, что турецкая сторона не против этой встречи. Повестка дня возможной встречи известная - регион, коммуникации, отношения.

<Это будет наша первая встреча. А встречи спецпредставителей Армении и Турции будут продолжатся. Пока трудно сказать, когда состоится следующая встреча>, - отметил премье