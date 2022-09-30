Пятница, 30 Сентября 2022 22:02

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян считает необходимым начать предметные переговоры с Баку по мирному договору. Об этом он заявил 30 сентября в интервью Общественной телекомпании, подчеркнув, что Ереван не отказывается от достигнутых договоренностей.

<В ближайшие дни глава МИД Армении проведет встречу с азербайджанским министром, в ходе которой, как мы ранее заявляли, должны начать переговоры о разработке текста договора>, - отметил он.

В этом контексте он коснулся, по его словам, манипуляций на его слова в парламенте о готовности подписать документ, <за который готов подвергнуться критике и даже быть отстраненным от власти>. Как отметил премьер, проблема в том, что на столе переговоров в настоящее время нет ни одного документа. Наличие же подобного документа, как указал Пашинян, означало бы, что в процессе совместной работы стороны пришли к определенному общему знаменателю.

По его словам, армянская сторона пытается подготовить текст договора о мире с Азербайджаном, который максимально отвечал бы интересам сторон.