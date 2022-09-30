Пятница, 30 Сентября 2022 20:51

АрмИнфо.Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается стабильно напряженной и нельзя исключать новую агрессию со стороны Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 30 сентября в интервью Общественной телекомпании.

Коснувшись причин и выбранного Баку времени для эскалации ситуации, Пашинян заявил, что существенную роль сыграли события вокруг Украины, поскольку на сегодня внимание всего мирового сообщества приковано к этому конфликту. Аналогичным образом во время 44-дневной войны внимание мира было приковано к пандемии коронавируса.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. Несмотря на это азербайджанские ВС 28 сентября нарушили ревим перемирия в районе Джермука, где противник применил 82-мм минометы и БПЛА, в результате чего с армянской стороны погибли трое военнослужащих.