Пятница, 30 Сентября 2022 16:31

АрмИнфо.Заместитель начальника Генерального штаба дал общую характеристику основной задачи Вооруженных сил Республики Армения, заключающейся в защите суверенной территории Армении от внешних угроз. В этой формулировке нет ничего необычного или нового.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян, который выступил с разъяснением по поводу заявления заместителя начальника Генштаба ВС Армении Аракела Мартикяна, что ВС имеют задачу восстановить территориальную целостность Армении, и обязаны выполнять приказ своего начальства. Арам Торосян.

На уточнение, то есть данная формулировка не была недомолвкой какого-то действия, Торосян, в частности, сказал: <Не нужно искать недомолвок и скрытого подтекста. Начальник Генштаба Аракел Мартикян рассказал об основной миссии Вооруженных сил - защите суверенной территории Армении. На данный момент задействованы все дипломатические инструменты для вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения>,- резюмировал он.