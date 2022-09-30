Пятница, 30 Сентября 2022 13:15

АрмИнфо. Посол Беларуси в Армении Александр Конюк был вызван в МИД РА в связи с высказываниями главы белорусского внешнеполитического ведомства о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Глава дипмиссии Беларуси в Армении был приглашен в МИД РА, где ему были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу вышеуказанного заявления", - сообщил Унанян.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя поездку Пелоси в Ереван отметил, что визиты так называемых западных ястребов в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов, а наоборот, обостряют их.

"Я считаю, что визит такого рода "ястребов", которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несет. Достаточно вспомнить лишь ее визит на Тайвань, после чего произошло резкое обострение ситуации в регионе. Что касается ОДКБ, то я лично глубоко убежден, что нам не нужно полагаться на каких-либо миротворцев со стороны. Те люди, которые приехали, в частности в Ереван, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы наша организация существовала эффективно ", - сказал Владимир Макей.

Более того, продолжил белорусский дипломат, они представляют целый лагерь стран, которые ранее были заинтересованы в том, чтобы по периметру Советского Союза существовали постоянные очаги напряженности, а сейчас - по периметру России, которую они рассматривают в качестве главного оппонента, чуть ли не исчадие зла. "Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно", - резюмировал Макей.