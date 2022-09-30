Пятница, 30 Сентября 2022 10:24

АрмИнфо.Евросоюз всегда говорит, что насилие никогда не должно становиться средством решения проблемы. Об этом 29 сентября в беседе с журналистами в Гегаркуникской области РА заявила посол ЕС в Армении Андреа Викторин.

"Нужно пойти, сесть за стол переговоров, обсудить, после чего будет найдено решение. Военное решение - это не решение", - сказала посол, в ходе визита дипломатов в приграничные села, пострадавшие от азербайджанской агрессии в ночь на 13 сентября.

В этом ключе она выразила благодарность полномочным органам за предоставленную возможность посетить Гегаркуник и увидеть все своими глазами. Викторин добавила, что их задача - делать заметки и отправлять их в штаб-квартиру.

"Думаю, ясно, что мишенью были гражданские инфраструктуры. Мы это видели, это касается и здания Кутской общины, и школы (в Сотк - ред.). Мы видели жилые дома, сельскохозяйственную инфраструктуру. Я думаю, что это глубоко беспокоит. Я думаю, самое главное, что люди напуганы. Премьер-министр достаточно четко упомянул об этом сегодня в своем выступлении. И страх, что оно может повториться, приводит к ситуации, когда человек уже не активен. И это действительно может быть очень опасно", - сказала дипломат, добавив, что очень хорошо понимает положение проживающих здесь людей, и всю сложность сложившейся ситуации.

Меж тем на вопрос о том, что должны сделать международное сообщество и Запад, чтобы остановить Азербайджан, который несмотря на все призывы, продолжает нарушать режим прекращения огня, Викторин напомнила, что она дипломат, работающий в организации, которая хочет помочь решить проблему.

"Для нас есть только один способ решить проблему - сесть за стол переговоров и вести переговоры ЕС будет продолжать это делать. На наш взгляд, это единственный выход", - сказала Викторин.

Касаясь пассивной реакции международного сообщества на зверства азербайджанских военных в отношении армянских женщин-военнослужащих, Викторин напомнила, что представитель ЕС дал ответ на этот вопрос. "Естественно, что это должно быть доказано. Мы говорим, что военное преступление должно быть расследовано, и все. Это ответ. Мы должны продолжить работу на позитивной ноте", - отметила европейский дипломат.

На уточнение, чем может помочь ЕС в решении гуманитарных проблем, возникших в результате азербайджанской агрессии, Викторин отметила, что сейчас они ведут переговоры со штаб-квартирой ЕС.

"Мы внесем определенные изменения в программы, реализуемые в гуманитарной сфере. Как я уже сказала, сейчас мы обсуждаем с USAID детали того, как мы можем решить проблему наземных мин. Естественно, мы продолжим наши большие проекты, связанные с экономическим развитием. Прошлой ночью я была потрясена, узнав, что были убиты молодые люди. Вчера прошла конференция по технологиям и науке, что является таким позитивным импульсом, потому что страна привлекает много внимания, много людей приезжают для участия в этой конференции, которую поддерживают ЕС, Германия, GIZ", - сказала посол.

Отметим, что представители аккредитованных в Армении дипломатических миссий (32 страны, 45 представителей миссий) 29 сентября совершили визит в Гегаркуникскую область, где им были представлены последствия обстрела мирных населенных пунктов вооруженными силами Азербайджана. Дипломатов сопровождал министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян и губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян.