Вторник, 27 Сентября 2022 17:23

АрмИнфо. Греция неоднократно подчеркивала поддержку суверенитета и независимости всех государств, и это касается наших хороших друзей армян. Об этом 27 сентября в Ереване в ходе брифинга с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, отметив, что рад находится вновь в РА спустя два года.

"Мы верим в нерушимость границ. И то, что произошло несколько дней назад, когда территория Армении обстреливалась азербайджанскими ВС. В этой связи хотел процитировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который вчера, в частности, сказал: "Я осуждаю то, что произошло и было направлено против мирных переговоров"", - сказал греческий министр.

Вместе с тем, касаясь двусторонних отношений, он высоко оценил роль армянской и греческой общин в развитии сотрудничества.

"Я также хотел бы направить четкий мессендж тем странам, которые хотят перекроить карты - программы перекройки провалятся. В этой связи я хотел бы упомянуть еще одну силу, которая пытается воспользоваться сложившейся ситуацией и содействует дестабилизации. Речь о Турции. Мы греки являемся свидетелями турецкой риторики. Должен сказать, что Турция выступила против отправки Афинами некоторого количества оборонного вооружения на греческие острова. И это делается в условиях, когда Греция действует в рамках своих обязательств, исходящих их Лозаннского соглашения", - обратил внимание Дендиас.

При этом он обратил внимание, что Греция не оставляет незащищенными свои территории, что вызывает протест Турции. "И сейчас Турция угрожает Греции войной, дислоцировав в нескольких милях от Эгейских остовов свой военный флот. Мы повторяли, что готовы начать конструктивный диалог с Турцией в рамках международного права, но вместе с тем мы также готовы защищать нашу страну и наши права", - сказал Дендиас.

При этом он, обратившись к турецким коллегам, призвал не понимать превратно, и подчеркнул, что Греция сделает все для защиты своей страны и своих прав.

"Мы сегодня также обсудили вызовы безопасности на Кавказе. Я с нетерпением ожидаю встречи с премьер-министром Пашиняном и министром обороны. Что касается нашей позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, то она неизменна. Мы содействуем мирному решению посредством взаимоприемлемых уступок и в рамках международного права", - сказал он.

При этом он добавил, что Греция приветствует смелость Никола Пашиняна, предложившего новые подходы для будущего региона, о чем вчера заявил Макрон.

"Однако, решения и мир не могут быть построены в условиях, года есть угроза применения силы. Это касается и Кавказа, и всего мира. Греция продолжил содействовать началу переговоров, значителен вклад США и ЕС. Мы готовы вместе с другими европейскими партнерами помочь в качестве посредников продолжить под эгидой МГ ОБСЕ переговоры. Географию изменить мы не можем, но люди должны иметь возможность жить мирно рядом", - сказал он, добавив, что в Греции верят в неотложность решения гуманитарных вопросов. В этом ключе он подчеркнул, что международное гуманитарное право должно уважаться.

В заключение, указав на примерные отношения между двумя странами, греческий министр коснулся также общих трагических страниц в истории двух стран - геноцида армян и понтийских греков в Османской Турции, - и принятых законодательными органами РА и Греции документов в этой связи.

"Хочу также выразить вам благодарность за содействие по вопросу незаконной аннексии части Республики Кипр. И мы с нетерпением ждем шагов по продвижению нашего трехстороннего формата Армения-Греция-Кипр и поднятие его на качественно новый уровень", - резюмировал Дендиас.