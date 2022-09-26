Понедельник, 26 Сентября 2022 20:07

АрмИнфо.Конгрессмен Джеки Спейер представила резолюцию о привлечении Азербайджана к ответственности за военные преступления. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

Ранее Джеки Спейер заявила, что представит в Конгресс резолюцию, осуждающую военные преступления Азербайджана против армян. Она добавила, что США не сомневаются в том, что Азербайджан вторгся на территорию Армении.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и четверо мирных жителей. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добили в плены и раненного военнослужащего Маргаряна. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята в плен живой, а затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих.

Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих. Отметим, что 20 сентября противник предал Армении тела еще 95 военнослужащих, еще 6 тел были переданы 23 сентября. Добавим также, что все тела армянских военных изувечены.