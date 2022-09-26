Понедельник, 26 Сентября 2022 11:44

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке провел ряд двусторонних встреч и рассказал об азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий РА.

Так, глава МИД РА на встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахияном представил детали широкомасштабной агрессии, развязанной со стороны Азербайджана в отношении суверенности и территориальной целостности Республики Армения, особенно подчеркнув важность незамедлительного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории РА и ликвидации последствий агрессии.

Коснувшись значения адресной и соответствующей реакции международного сообщества по отношению к максималисткой политике Азербайджана, Арарат Мирзоян отметил важность принципиальной позиции иранской стороны по сложившейся ситуации и ее решению.

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Иран считает недопустимым любое изменение территориальных границ и геополитики в регионе. Была обоюдно отмечена важность урегулирования вопросов посредством мирных переговоров.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-иранских отношений, основанных на вековой дружбе. Была отмечена важность совместных усилий по обогащению двусторонней повестки, особенно в сферах энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, транспорта и инфраструктуры.

В тот же день Мирзоян встретился с заместителем Генерального секретаря, Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом. Он отметил важность деятельности Альянса цивилизаций ООН, направленной на гармонию между цивилизациями, содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Министр иностранных дел РА коснулся последствий недавней агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, подчеркнув важность четкого осуждения государства-агрессора со стороны международных структур.

Мирзоян подчеркнул также необходимость сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль в результате 44-дневной войны. Армянская сторона отметила, что преднамеренное уничтожение армянского культурного наследия Азербайджаном является вызовом не только для Армении, но и для всего человечества.

В Нью-Йорке также прошла встреча армянского министра с министром иностранных дел и диаспоры Сирийской Арабской Республики Фейсалом аль-Мекдадом.

Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, основанных на традиционных дружественных связях, и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи собеседники подчеркнули важную роль армянской общины в Сирии в деле развития отношений между Арменией и Сирией, подчеркнув что, несмотря на трудности, которые община пережила во время сирийского кризиса, она продолжает играть роль уникального моста между двумя странами.

Арарат Мирзоян и Фейсал аль-Мекдад коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности, подчеркнув необходимость решения вопросов путем мирных переговоров и диалога.

Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии со стороны Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, подчеркнув важность установления стабильности и безопасности в регионе, а также сдерживания агрессора посредством эффективных шагов и соответствующих механизмов со стороны международного сообщества.

Глава МИД Армении затронул также процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Вместе с тем, Мирзоян на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром представил своему коллеге последствия широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном в отношении суверенной территории Армении.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость адресованных Азербайджану заявлений со стороны международных партнеров и осуществления действенных шагов по предотвращению новых агрессий. В этом контексте он особо подчеркнул высказанную в ходе экстренных заседаний Совета Безопасности ООН позицию Индии.

Были обсуждены также вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и отношений между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян и Субраманьям Джайшанкар коснулись вопросов, касающихся развития армяно-индийских отношений. Глава внешнеполитического ведомства Армении высоко оценил позиции, выраженные индийской стороной на международных платформах, по вопросам, связанным с Арменией.

В тот же день министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию независимости Индии и сотрудничеству Индия- ООН.