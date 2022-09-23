Пятница, 23 Сентября 2022 13:00

АрмИнфо. Председатель сенатского комитета по международным отношениям, сенатор Роберт Менендес сославшись на последние нападения Азербайджана на Армению, призвал администрацию Байдена прекратить всю помощь Азербайджану в области безопасности и пересмотреть все программы помощи стране. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

Менендес подчеркнул, что проверка, которую он заказал Счетной палате правительства, с подробным описанием помощи США Азербайджану показала, что Государственный департамент не выполнил установленные законом требования к отчетности перед Конгрессом о влиянии американской помощи в течение рассматриваемого периода.

"Хотя Государственный департамент согласился со Счетной платой правительства по части его рекомендаций по обеспечению выполнения необходимых требований для получения отказа, он еще не предоставил в структуру план действий по решению этой проблемы", - констатировал сенатор.

Далее Мененденс подчеркнул, что Администрация не должна преуменьшать значение азербайджанского нападения, чтобы казаться беспристрастной.

"Президент Байден сказал в своем Послании о положении в стране в 2022 году: ":когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос". У Соединенных Штатов есть важная возможность поддержать армянский народ, когда он пытается отразить авторитарное нападение", - подчеркнул сенатор.

Ранее, 7 американских законодателей направили письма в Пентагон и Госдеп с требованием прекратить всю военную помощь Азербайджану на фоне агрессии в отношении суверенных территорий Армении.