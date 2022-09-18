Воскресенье, 18 Сентября 2022 13:34

АрмИнфо. Ереван отмечает важность визита в Армению спикера Палаты представителей США Ненси Пэлоси в этот крайне тяжелый для страны период. Об этом 18 сентября на совместной с Пэлоси пресс-конференции заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он отметил, что Армения всегда ощущала поддержку спикера в том числе, по самым трудным и чувствительным вопросам. Симонян отметил, что ходе встречи со спикером Палаты представителей обсуждалась предпринятая 13 сентября военная агрессия Азербайджана против суверенной территории Армении.

«Я проинформировал г-жу Пэлоси о том, что азербайджанские вооруженные силы подвергли бомбардировкам не только пограничные позиции Армении, но и многочисленные населенные пункты и гражданские инфраструктуры, что привело к многочисленным человеческим жертвам. Очевидно, что военно-политическое руководство Азербайджана использует ситуацию, когда внимание мировой общественности сосредоточено на Украине. Мы благодарны Соединенным Штатам Америки за предпринятые усилия, при содействии которых 14 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня. Мы приносим слова благодарности многочисленным конгрессменам за адресную оценку военных действий со стороны Азербайджана», - отметил Ален Симонян. Он добави, что любое содействие со стороны США имеет жизненно важное значение для армянской государственности. «Считаем, что санкции могут стать еще одним рычагом для сдерживания экспансионистских устремлений Азербайджана и развернутой им авторитарной войны против демократии», - заявил Симонян.

Он отметил, что во время переговоров американской стороне были представлены достижения Армении после бархатной революции, в том числе, зафиксированный последовательный прогресс в развитии демократических институтов, и шаги, и предпринимаемые шаги.

В свою очередь, Ненси Пэлоси с удовлетворением констатировала эффективность проведенных в Ереване переговоров. От имени Конгресса США она подтвердила намерения американской стороны продолжать работу с Арменией и государствами региона по вопросам безопасности, экономики, демократии. Пэлоси заметила, что Конгресс США сыграл важнейшую роль по вопросу признания Геноцида армян, который на законодательном уровне был принят в 2019 году. В прошлом году он был утвержден президентом Джо Байденом. Речь идет о двухпартийном законе, над которым долгое время шла работа в Конгрессе.

Спикер Палаты представителей заявила также, что от имени Конгресса осуждает нападение Азербайджана на территорию Армении. "Вопросы безопасности всегда важны с точки зрения повестки наших встреч. Произошло нападение на территорию и суверенитет Армении. Армения для нас имеет важное значение. Мы от имени Конгресса решительно осуждаем смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - сказала она.

По словам Пэлоси, США как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ, давно и четко констатировали, что военного решения у конфликта не может быть. Американская сторона, отметила спикер Палаты представителей, продолжает следить за событиями, стремясь к долгосрочному мирному решению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. В этой связи, она указала на роль конгрессменов Френка Паллоне и Джеки Спейер.