Пятница, 16 Сентября 2022 13:07

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечает важность обеспечения информационной безопасности. «Подозрительные лица могут создавать угрозы безопасности страны с сомнительной информацией», - заявил он 16 сентября на заседании кабмина, призвав СНБ к бдительности.

«Любая попытка сорвать работу Вооруженных сил Армении должна пресекаться самым жестким образом, независимо от мотивации и эмоционального состояния лиц, распространяющих такие сведения», - добавил он. Никакой статус не должен позволять никому вести действия вне закона, добавил Пашинян.

По его словам, у РА были такие случаи во время 44-дневной войны, и после этого, по этим делам идет интенсивное расследование, имеются судебные дела. Речь идет о государственной безопасности и власти не готовы идти ни на какие компромиссы в этом вопросе, отметил он.

«Ожидаем от нашей правоохранительной системы, Службы национальной безопасности очень конкретных методов и мер, в том числе по выявлению сотрудничающих лиц, потому что это, по сути, агентурная сеть в Армении», - подчеркнул премьер. Отметив, что СНБ РА имеет большие успехи в выявлении агентурных сетей, Пашинян, тем не менее, считает, что проблемы, имеющиеся с агентурными сетями в РА, еще не решены и следует продолжать последовательную работу в этом направлении.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. 16 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана.