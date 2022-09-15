Четверг, 15 Сентября 2022 12:03

АрмИнфо. Накануне в Ереване произошел очередной медиа-террор, жертвами которого стали гражданин Армении и Республика Армения. Об этом 15 сентября с трибуны парламента заявил депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Геворк Папоян, комментируя акции протеста, прокатившиеся по столице Армении.

<Политическая оценка произошедшему еще будет дана, но по-моему глубокому убеждению, за подобными акциями могут стоять зарубежные вражеские сети, поскольку то, что произошло вчера, является прямым ударом по армянской армии, его боеспособности и армянскому народу. Подвергать террору собственный народ, распространять ложь, скрывать правду означает служить интересам врага>, - заявил депутат, добавив, что то, что произошло вчера, является повторением событий 9 ноября 2020 года с попыткой совершить в стране государственный переворот, захватить государственные структуры и власть. <Но в очередной раз определенные круги и спонсируемые их силы убедились в том, что наш народ реально все очень хорошо видит. Можно с задействованием манипуляций вызвать определенный ажиотаж, однако годами выстроенная система лжи полностью провалилась>, - заявил Папоян.

Он также отметил, что был свидетелем нескольких случаев, которые позволяют утверждать, что события прошлого вечера были хорошо организованы, когда из Еревана звонили в села и города с призывами приехать в столицу, поскольку якобы земли сдаются, документы подписаны или будут подписаны через пять минут. < Я не разделяю точек зрения некоторых наших граждан о том, что якобы имели место медиа­манипуляции о том, что граждане где-то что-то слышали, делая из этого соответствующие выводы. Имел место организованный процесс, в результате которого людей ввели в заблуждение, чтобы они приехали на улицу Баграмяна и совершили действия, которые по своей сути антиконституционны, противоправны. В конечном итоге, этих людей оставят одних с правоохранительными органами>, - отметил депутат, указав на важность информации, которую предоставили власти страны.

Он также заявил, что вчерашние события являются попыткой открытия второго фронта против государства. <В ситуации, когда армия воюет, и воюет хорошо, осуществляя в максимальной степени свои возможности, говорить о том, что земли отданы врагу, означает, что солдат и офицер могут быть обескуражены, что могло бы привести к серьезнейшим проблемам на границе>, - заявил Папоян, добавив, что лица, стоящие за этими событиями не остановятся ни перед ни чем, у них нет <красных> линий, что является трагедией для народа и государства.