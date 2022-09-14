Среда, 14 Сентября 2022 18:49

АрмИнфо. Папа Римский Франциск во время своего визита в Казахстан призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном.

"С беспокойством я узнал, что в эти часы загорелись новые очаги напряженности в кавказском регионе", - сказал Папа Римский на мессе в Нур-Султане.

Он призвал продолжать молиться о мирном урегулировании в этих странах, чтобы согласие преобладало над раздорами.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Госкомиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана также заявил о готовности азербайджанской стороны в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел армянских военнослужащих, 12-13 сентября текущего года. Об этом проинформирован и Международный Комитет Красного Креста.