Среда, 14 Сентября 2022 18:25

АрмИнфо.<Проект объявления военного положения находится на моем столе>, - сказал премьер-министр, отвечая на вопрос парламентариев в ходе правительственного часа 14 сентября.

В этом контексте он подчеркнул, что вместе с Советом безопасности на регулярной основе проводится оценка ситуации. И решение о введении военного положения не принято все еще не по причине отсутствия агрессии, а поскольку подобное решение довольно серьезное, и требует ряда механизмов, которые носят не только военный характер.

Резюмируя, премьер подчеркнул, что данный вопрос в повестке, но все зависит от развития ситуации.