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АрмИнфо. В очередной раз Азербайджан нападает на христианскую Армению. Под радаром украинской войны предпринимаются попытки вторжения в соседнюю страну. Об этом заявил депутат Бундестага Германии Альберт Вейлер.
"Это военное нападение Азербайджана на территорию Армении должно быть самым решительным образом осуждено международным сообществом. В противном случае мы нарушим наши демократические и гуманитарные ценности и потеряем доверие. Насилие не должно быть относительным. В данном случае страна Армения является жертвой агрессии. Я твердо стою на стороне угрожаемой Армении и местного населения", - подчеркнул депутат.
Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах.
|Пашинян: Проект объявления военного положения находится на моем столе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: В вопросе территориальной целостности Армению не интересуют мнения других государств
|Пашинян: В ОДКБ дали четкую оценку действиям ВС Азербайджана
|Генсек ОДКБ прибудет в Армению на следующей неделе
|Погрануправление об ударе по российской колоне: в результате имевших место 13 и 14 сентября инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали
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|Сурен Папикян: Министерство обороны в состоянии обеспечить нужды армии
|Миссия ОДКБ прибудет в Армению уже завтра
|Байрамов и Абдоллахиян обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|Армен Папикян подчеркнул важность четкого и недвусмысленного осуждения агрессии Азербайджана против Армении со стороны ОБСЕ
|МО РА: С 13:00 по всей линии границы от Сотка до Гориса противник возобновил интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел
|Украинцы в Армении намерены обратиться в Евросоюз призывом осудить азербайджанскую агрессию в РА
|Депутат Бундестага: Нападение Азербайджана на территорию Армении должно быть самым решительным образом осуждено международным сообществом
|Секретарь Совбеза Армении рассказал российскому посреднику об азербайджанской агрессии
|Татоян: Азербайджанские ВС расширили географию обстрелов и военных преступлений в отношении гражданских населенных пунктов Армении
|Из зоны боевых действий эвакуировано 2750 мирных жителей - Омбудсмен
|Миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению - Песков
|Мнение: Высшее военно-политическое руководство РА осознанно и целенаправленно идет к цели сдачи государственного суверенитета Армении
|Азербайджанские ВС обстреляли российских пограничников в Гегаркунике
|Решение ОДКБ ни о чем - экс глава МИД Армении
|Спикер: ВС Азербайджана преднамеренно наносят удары по гражданским инфраструктурам
|Неважно по какой статье Армения обращалась к ОДКБ. Есть международные структуры, которые реагируют даже без обращения: Егоян
|МО РА: Продолжается интенсивный обстрел противником Джермука и Верин Шоржи
|Эксперт: Против Армении ведутся крупномасштабные боевые действия, которые уже давно превысили масштабы апрельской войны 2016 года
|На ближайшем заседании ПАСЕ будет обсужден вопрос об агрессии Азербайджана против Армении
|Отклики Франции и США вселяют очень осторожный оптимизм: Депутат правящей фракции о предстоящем заседании СБ ООН
|МИД РФ: Новая дорога, которая свяжет Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года
|Британские парламентарии призывают правительство страны ввести санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в отношении Армении
|Минобороны Армении призвало СМИ не публиковать кадры с зоны боевых действий
|Граждане Армении смогут без регистрации находиться на территории Беларуси
|Внешнеполитические ведомства Люксембурга и Кипра отреагировали на агрессию Азербайджана в отношении Армении
|Чавушоглу: последние события на армяно-азербайджанской границе демонстрируют хрупкость стабильности в регионе
|Глава МИД Ирана назвал неприемлемыми любые геополитические изменения в регионе
|Татоян: В условиях продолжающейся агрессии Азербайджана против РА, Ереван должен в срочном порядке обратиться в Международный уголовный суд
|АРМЕНАЛ спонсировал участие одаренного школьника в чемпионате мира по шахматам
|Армения рассказала об очередной широкомасштабной агрессии Азербайджана на 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ
|Анна Вардапетян освобождена от должности помощника премьер-министра
|Клаар уже сегодня прибудет в регион
|Глава МИД Казахстана: Вопрос об отправке казахстанских миротворцев на Южный Кавказ не стоит
|В Белом Доме затруднились назвать мотивы последней эскалации на армяно- азербайджанской границе
|Родные и близкие погибших военнослужащих требуют импичмента премьер-министра Армении
|МО РА: начиная с 08:00 утра противник возобновил наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржи
|Госдеп США призвал Россию использовать свои рычаги воздействия на Армению и Азербайджан для деэескалаци ситуации
|Депутат НС: Необходимо не формировать отряды добровольцев, а пополнять армию
|В МИД РФ обвинили Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
|Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять промежуточные меры против Азербайджана
|Макрон потребовал от Алиева прекратить агрессию в отношении Армении
|Мирзоян рассказал Колонне о военной агрессии Азербайджана против суверенитета Армении
|Ведущие депутаты Европарламента призвали Азербайджан немедленно прекратить наступление
|Миссия ОДКБ отправится в Армению
|На территории Армении произошло землетрясение
|Действующий председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ призывают к немедленному прекращению боевых действий вдоль армяно-азербайджанской границы.
|В МИД Франции: Макрон готов переговорить с Алиевым
|ООН призывает Азербайджан и Армению предпринять шаги по деэскалации
|Путин принимает участие в саммите ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Беларусь на саммите ОДКБ предложила принять оперативные шаги для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Главы МИД РФ и АР обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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