Среда, 14 Сентября 2022 15:47

АрмИнфо. В очередной раз Азербайджан нападает на христианскую Армению. Под радаром украинской войны предпринимаются попытки вторжения в соседнюю страну. Об этом заявил депутат Бундестага Германии Альберт Вейлер.

"Это военное нападение Азербайджана на территорию Армении должно быть самым решительным образом осуждено международным сообществом. В противном случае мы нарушим наши демократические и гуманитарные ценности и потеряем доверие. Насилие не должно быть относительным. В данном случае страна Армения является жертвой агрессии. Я твердо стою на стороне угрожаемой Армении и местного населения", - подчеркнул депутат.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах.