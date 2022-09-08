Четверг, 8 Сентября 2022 15:54

АрмИнфо.Делегация во главе с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США, старшим советником по переговорам на Кавказе Филипом Рикерам посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". Об этом сообщает пресс-служба Музея-института Геноцида

Директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Мартиросян представил историю создания мемориального комплекса, рассказал об истории трех хачкаров, установленных на территории "Цицернакаберда", которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения на территории Азербайджана в конце прошлого века.

Филип Рикер возложил венок к мемориалу, после чего члены делегации из США возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память полутора миллионов невинных жертв Геноцида армян