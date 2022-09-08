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АрмИнфо.Делегация во главе с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США, старшим советником по переговорам на Кавказе Филипом Рикерам посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". Об этом сообщает пресс-служба Музея-института Геноцида
Директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Мартиросян представил историю создания мемориального комплекса, рассказал об истории трех хачкаров, установленных на территории "Цицернакаберда", которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения на территории Азербайджана в конце прошлого века.
Филип Рикер возложил венок к мемориалу, после чего члены делегации из США возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память полутора миллионов невинных жертв Геноцида армян
|США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях
|Филип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар "Силы драма" - фонд "4090"
|В Европарламенте состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе"
|Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
|Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
|В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в Армению
|Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?
|Минобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позиций
|В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга", посвященная азербайджано-турецкого агрессии против Арцаха
|Комитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного Карабаха
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|Посол: Япония рассматривает Армению как важного партнера
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Тигран Абрамян рассказал о препятствиях, создаваемых действующей властью, при посещении им боевых позиций
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|В смысле обеспечения безопасности в Карабахе есть нюансы, которые было бы очень кстати обсудить: Пашинян Путину
|Путин заявил о постоянном контакте с Пашиняном по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха
|МО РА: ВС Армении не открывали огонь по азербайджанской гражданской землеройной технике
|Пашинян надеется на налаживание отношений между Турцией и Арменией при поддержке России
|Безвизовые поездки граждан Армении и Беларуси будут упорядочены
|В Армении пройдут курсы русского языка от Елизаветы Хамраевой
|Программа восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем этапе
|Концентрация внимания международного сообщества и России на украинском вопросе чреватa дестабилизацией ситуации на Южном Кавказе: Пашинян
|IDBank выпускает первые в Армении бизнес-карты премиум-класса
|Постпред в ООН: Армения неоднократно сигнализировала о доминировании в политическом поле Азербайджана языка ненависти и расизма
|Арам I избран президентом Всемирного совета церквей
|Осень в Армении вступает в свои права
|На фестивале Starmus в Армении за вклад в популяризацию науки посредством музыки, поэзии и кино были вручены 3 медали Стивена Хокинга
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают "игру в пинг понг"
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Вандалы осквернили бюсты великих армян в центральном парке Джермука
|Светлана Лобода выступит в Армении с концертом в поддержку Украине
|Временно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе
|The National Interest опубликовал объемную статью о турецком бизнесе по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство Армении в Греции: Виновники Стамбульского погрома 1955 года остались безнаказанными
|Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства
|Чавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с Арменией
|Лавров и Мирзоян "сверили часы" на встрече в Москве
|Глава МИД Арцаха: Решение за другого принимается только тогда, когда имеют дело с недоразвитым и лишенным достоинства визави
|IDBank первым в Армении представляет карту Visa Platinum Business
|СМИ: Армению и Азербайджан пригласят на саммит ЕС в Праге 6 октября
|В рамках STARMUS VI Армению посетит лауреат Нобелевской премии по химии Курт Вютрих
|Инфоштаб: Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о "cдаче" общины Иванян и Ачапнякского района Степанакерта противнику
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|АраратБанк выпустит и разместит облигации на 3 млн. долларов
|Мирный договор с Азербайджаном должен быть подписан до конца текущего года - СМИ
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|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Новый регламент позволит предотвратить преступность среди несовершеннолетних - Полиция
|Минобороны Армении выступили со вторым за день опровержением противника
|Экс-мэр Еревана решил вернуться к творческой деятельности
|В суд направлено второе уголовное дело о злостном непредставлении декларации об имуществе и доходах - прокуратура РА
|На Малой сцене Русского драмтеатра им.Станиславского премьера
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|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
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