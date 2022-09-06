Вторник, 6 Сентября 2022 19:16

АрмИнфо. Самим своим содержанием, но не конечном результатом брюссельский формат переговоров может оказаться успешным для Армении исключительно в случае чрезвычайного активного участия в этом процессе самой Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Речь идет о попытках Еревана уместить на брюссельском переговорном столе весьма конкретные вопросы, проблемы, озабоченности относительно переговорного процесса. И конечно, собственные альтернативные предложения и ожидания от Баку. В противном случае ожидать от Брюсселя основных решений не приходится. В лучшем случае там будет подписан общий документ, в котором не будут упомянуты конкретные вопросы с весьма конкретным содержанием", - прогнозирует эксперт.

Последние, на его взгляд, будут решаться в формате Армения-Азербайджан- Россия, в формате "3+3" в условиях весьма пассивного участия Еревана, с соответствующими последствиями. Согласно Навасардяну, решение основных проблем в этих форматах может произойти с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении. Отметив факт большей кооперации на данном этапе интересов Москвы, Анкары и Баку, Навасардян отметил, что Тегерану, в свете собственных достаточно небольших возможностей и ресурсов в регионе, приходится приспосабливать к ним интересы собственные. В то время как Ереван лишен даже этой возможности.

"В целом, Брюссель и Москва имеют собственную не пересекающуюся повестку. В Москве обсуждается делимитация и демаркация границы, разблокирование коммуникаций. В Брюсселе больше говорят об общем урегулировании. И Москва, в отличие от Баку, в скором подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном совершенно не заинтересована", - отметил он.

Так или иначе, но именно Брюссель, на взгляд Навасардяна, содержит в себе шансы предотвращения нежелательных для Армении и Арцаха развитий. Посредством прямых переговоров Пашинян-Алиев при модераторстве, но не участии, Шарля Мишеля при поддержке США. Поскольку продолжая обсуждать конкретику в Москве, в условиях гегемонии позиций и интересов Москвы, Баку и Анкары, Ереван упускает шансы на соблюдение собственных интересов.