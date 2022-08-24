Среда, 24 Августа 2022 19:33

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск Азербайджана касательно Бердзора и близлежащих сел, отметив, что нет необходимости в применении новой промежуточной меры, сообщает армянская служба <Радио Свобода> со

ссылкой на представителя РА по международным правовым вопросам.

Представитель сообщает, что 18 августа Азербайджан обратился в ЕСПЧ с просьбой <немедленно и безоговорочно обязать подконтрольные Армении

силы и структуры прекратить уничтожение имущества в городе Бердзор и близлежащих селах, в том числе поджог домов, и предоставить информацию о предпринятых мерах>.

На днях на основании обращения Армении о применении обеспечительных мер в ЕСПЧ для защиты прав гражданского населения ряда населенных пунктов Нагорного Карабаха, ЕСПЧ подтвердил меры, примененные 29 сентября 2020 года и расширенную обеспечительную меру от 3 ноября того же года, отметив, что она остается в силе.