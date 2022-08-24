Среда, 24 Августа 2022 19:14

АрмИнфо.Попытки усадить Ереван и Баку за стол переговоров и придать по возможности конструктивный характер армяно-азербайджанскому диалогу будут продолжаться. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Фактически наиболее удобного и конструктивного формата армяно- азербайджанских переговоров, чем двусторонний сегодня, судя по всему, не существует. В этом смысле, роль ЕС и лично председателя Евросовета Шарля Мишеля должна сводится к налаживанию прямого диалога, соответственно, прямых договоренностей между Арменией и Азербайджаном", - заметил он.

Насколько это удастся Брюсселю, согласно эксперту, покажет время. Сегодня, к великому сожалению, основные вопросы решаются в другом, совершенно не исходящем из интересов Армении, формате. В рамках которого РФ с определенным участием Турции достигает договоренностей с Азербайджаном. В некоторых случаях ставится в известность и Иран. После чего перед Арменией ставятся готовые решения той или иной касающейся конфликта проблемы.

На этом фоне, ЕС, по оценкам Навасардяна, прилагает реальные усилия в направлении достижения всеобъемлющего решения карабахского конфликта. Однако, не имеет для этого достаточно рычагов. Что в свою очередь обусловлено исключительно энергетическим сотрудничеством ЕС с Азербайджаном. В этом свете, предложить Баку что-то еще Брюссель не может.

Комментируя отсутствие какой-либо роли МГ ОБСЕ в урегулировании конфликта, эксперт обусловил это наличием более влиятельных игроков в первую очередь в лице России и Турции. Анкара выступала против МГ всегда, а Москва делает это, понимая невозможность найти общий язык с Вашингтоном и Парижем в текущих украинских геополитических реалиях. "После итогов 44-х дневной войны и начиная с войны в Украине, Москва очевидным образом не заинтересована в участии партнеров по МГ ОБСЕ в переговорах по Арцаху. И для предотвращения возвращения Франции и США в процесс урегулирования как посредников влияния России и Турции вполне достаточно", - подытожил он.