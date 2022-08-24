Среда, 24 Августа 2022 19:12

АрмИнфо.Не думаю, что Азербайджан воспользуется предоставляемыми ему Арменией дорогами для связи с нахиджеванским эксклавом. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Григорян.

19 августа на сайте e-draft.am был опубликован проект решения Правительства Армении в котором отмечается следующее. "На основании части 2 статьи 122 Закона <О таможенном регулировании> правительство РА постановляет: Установить зону таможенного контроля в районах Соткского, Ерасхского, Караунджского таможенного поста Южного таможенного отдела.

"Баку ставит вопрос о недопустимости проверки азербайджанских паспортов армянскими пограничниками весьма жестко. И при поддержке Анкары требует именно, неподконтрольный Еревану коридор. Я также ожидаю азербайджанских требований быстро организовать связь между Арменией и Арцахом посредством новой, строящейся дороги. И совершенно не исключаю, что контролировать этот коридор азербайджанцы намерены наравне с русскими. Разумеется, с согласия Москвы", - прогнозирует он. Еще одним возможным сценарием политолог считает активизацию в скором будущем вопросов анклавов. Свидетельством чего считает появление российских блокпостов в Тавуше и Тигранашене. По его прогнозам, есть все предпосылки превращения данных территорий в нейтральную зону с последующей сдачей Азербайджану.

Комментируя информацию о подготовке 31 августа в Москве очередной встречи Путин-Пашинян-Алиев, Григорян заметил, что главной темой этих переговоров станет стремление Баку использовать "Зангезурский коридор" для связи с Нахиджеваном и Турцией.

"Баку ставит жесткие условия, а Ереван пытается пойти на компромисс. К примеру, в виде совместных российско-армянских проверяющих органов на транзитных путях. Я никак не могу представить себе на практике как Армения может согласиться на условия Азербайджана. Речь в числе всего прочего идет об элементарных технических вопросах. Азербайджан требует организовать перемещение собственных граждан через территорию другого государства так, чтобы они не соприкасались с любыми структурами этого государства. Что на практике никак не возможно", - подытожил политолог.