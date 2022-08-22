Понедельник, 22 Августа 2022 20:05

АрмИнфо. Азербайджан вполне способен воспользоваться российской занятостью на Украине. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

"Руки Москвы полностью повязаны специальной военной операцией и, стремящийся выжать всё из этой ситуации Баку прекрасно понимает, что Москва перебрасывать крупный военный контингент в Карабах, если там начнётся большая война, вряд ли захочет>, - заметил он.

Согласно Александрову в своем стремлении продемонстрировать миру, что сегодня реальную угрозу представляет Армения, а не Азербайджан, Баку способен совершить любой шаг. Главное - чтобы РФ не отвлеклась на Карабах от украинской спецоперации.

В этом свете, эксперт прогнозирует обвинения Баку в адрес Еревана в нарушении Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, что станет предлогом для инициирования боевых действий в Нагорном Карабахе.

В случае осуществления подобного сценария, с учётом небольшой численности российского миротворческого контингента в Карабахе, противостоять азербайджанской армии российские военные, по его прогнозам, не смогут. Как результат Азербайджану удастся блокировать миротворцев и захватить весь Карабах.

Комментируя возможную реакцию Армению на подобное развитие событий, Александров заметил, что, утратив военный потенциал, бороться за Карабах, Армения не состоянии. Эксперт выразил предположение, что <армяне не хотят возвращаться в состояние войны и готовы отказаться от Карабаха ради спокойной жизни и никакого настроя на войну не имеют>. "На фоне отсутствия готовности защищать Карабах, в Ереване, видимо, рассчитывают, что это будет делать Россия. Однако, с учетом Украины, Россия вряд ли сможет это сделать. Соответственно, в случае широкомасштабных боевых действий Азербайджана исход ситуации будет зависеть только от Армении. И в случае, если в Баку будут убеждены, что помимо собственно карабахцев защищать Карабах от атаки никто не будет, будущие последствия могут оказаться весьма плачевными уже для самой Армении", - подытожил Александров.