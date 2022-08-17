Среда, 17 Августа 2022 12:22

АрмИнфо. Хаос сегодня растет во всем мире, который вступил в очередной этап бурных и достаточно быстрых перемен. Подобное мнение выразил АрмИнфо бывший депутат парламента Армении, юрист Тарон Симонян.

"Когда этот этап завершится неизвестно. Однако, известно, что в государствах с состоявшимися институтами власти и т.д. чувство незащищенности, соответственно, хаоса среди населения гораздо меньше. В то время как в странах подобных Армении - состоявшихся институтов не имеющих, хаос как правило имеет управляемый характер. И управляется внешними силами", - отметил он.

В контексте последних событий в Армении, Симонян заметил, что как правило, управляемый хаос всегда преследует весьма конкретную цель - увеличить чувство тревоги среди населения, а его мишенью являются нормы нравственности. Отсюда, согласно юристу, возникает необходимость увеличения роли и значения консолидирующих граждан государственных институтов в Армении.

По его оценкам, делать это в том числе необходимо посредством информирования населения о происходящем, озвучивания призывов к бдительности, а не периодическими разговорами о тревожных тенденциях и реалиях. В свете чего Симонян придал повышенную важность формированию и внедрению концепции информационной безопасности с четкой стратегией и тактикой действий в подобных случаях.

"Данная концепция также необходима для политического руководства страны. В напряженных переговорах с противником необходимо просчитывать возможные последствия каждого слова, а не делать внешнеполитические заявления в сугубо внутриполитических целях. Впоследствии за все это придется отвечать грядущим поколениям.

Недопустима и инерционность в поведении руководства страны, когда люди просто ждут развития событий с тем чтобы успехи приписать себе, а провалы внешним силам и политическим оппонентам", - подытожил Симонян.