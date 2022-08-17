Среда, 17 Августа 2022 12:22

АрмИнфо.Перемена маршрута коридора связывающего Армению с Арцахом отнюдь не предполагает изоляции Арцаха от Армении. На мой взгляд, данная проблема, скорее, существует на внутриполитическом поле, чем в реальности. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Армянской конструктивной партии Андриас Гукасян.

Тем не менее, политик усматривает в происходящем другую, не менее важную проблему. На его взгляд, в Бердзоре сегодня повторяется подход властей Армении, не так давно по сути оказавших содействие этнической чистке в Карвачаре. В результате чего его жители незаконно лишились собственного имущества. По его оценкам, данный подход не имеет ничего общего с провозглашаемым Ереваном декларативным стремлением к демократии, защите прав и свобод человека.

"Поведение Еревана в вопросе Арцаха достаточно проблематично в целом. И на фоне принятого Комитетом Сената США по иностранным делам заявления с требованием вывода азербайджанских военных с территории Нагорного Карабаха, выглядит как минимум непонятно. Позиция Армении по Арцаху не только неадекватна усилиям США и Франции в направлении защиты законных прав арцахцев, но и способствует их нарушению со стороны Азербайджана", - подчеркнул он.

Текущую деарменизацию Бердзора и Ахавно Гукасян оценивает как свидетельство приверженности правительства Пашиняна выполнению договоренностей от 9-го ноября 2020 года. И сегодня, на его взгляд, власти Армении имеют проблему с юридическим оформлением происходящего, так как имущество жителей "коридора" с правовой точки зрения не может быть отчуждено совместным решением Пашиняна, Алиева и Путина.

Меж тем, Армения и Азербайджан в отличие от РФ продолжают оставаться членами Совета Европы, что согласно политику, накладывает на них соответствующие обязательства по защите права собственности любого человека. Соответственно, отчуждение собственности тех же бердзорцев может иметь место исключительно в рамках закона, а не так как это делается сейчас.

"Имеет место несомненное нарушение прав человека. Что дает Армении серьезные основания для приостановки текущих процессов в отношении жителей Бердзора и Ахавно. Однако, мы видим, что ни у армянского правительства, ни у оппозиции подобного желания нет. Соответственно, в первую очередь именно жителям данных населенных пунктов следует обратиться с коллективной жалобой в ЕСПЧ, попросив применить промежуточную меру в отношении действий подвергающих угрозе их имущество до рассмотрения жалобы. Убежден, что в случае отсутствия политического давления со стороны власти, правозащитники из Армении и Спюрка имеют достаточно ресурсов для решения этой проблемы", - подытожил политик.