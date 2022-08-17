Arminfo.info




 Среда, 17 Августа 2022 12:22
Давид Степанян

Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно

Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно

АрмИнфо.Перемена маршрута коридора связывающего Армению с Арцахом отнюдь не предполагает изоляции Арцаха от Армении. На мой взгляд, данная проблема, скорее, существует на внутриполитическом поле, чем в реальности. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Армянской конструктивной партии Андриас Гукасян.

Тем не менее, политик усматривает в происходящем другую, не менее важную проблему. На его взгляд, в Бердзоре сегодня повторяется подход властей Армении, не так давно по сути оказавших содействие этнической чистке в Карвачаре. В результате чего его жители незаконно лишились собственного имущества. По его оценкам, данный подход не имеет ничего общего с провозглашаемым Ереваном декларативным стремлением к демократии, защите прав и свобод человека.

"Поведение Еревана в вопросе Арцаха достаточно проблематично в целом. И на фоне принятого Комитетом Сената США по иностранным делам заявления с требованием вывода азербайджанских военных с территории Нагорного Карабаха, выглядит как минимум непонятно. Позиция Армении по Арцаху не только неадекватна усилиям США и Франции в направлении защиты законных прав арцахцев, но и способствует их нарушению со стороны Азербайджана", - подчеркнул он.

Текущую деарменизацию Бердзора и Ахавно Гукасян оценивает как свидетельство приверженности правительства Пашиняна выполнению договоренностей от 9-го ноября 2020 года. И сегодня, на его взгляд, власти Армении имеют проблему с юридическим оформлением происходящего, так как имущество жителей "коридора" с правовой точки зрения не может быть отчуждено совместным решением Пашиняна, Алиева и Путина.

Меж тем, Армения и Азербайджан в отличие от РФ продолжают оставаться членами Совета Европы, что согласно политику, накладывает на них соответствующие обязательства по защите права собственности любого человека. Соответственно, отчуждение собственности тех же бердзорцев может иметь место исключительно в рамках закона, а не так как это делается сейчас.

"Имеет место несомненное нарушение прав человека. Что дает Армении серьезные основания для приостановки текущих процессов в отношении жителей Бердзора и Ахавно. Однако, мы видим, что ни у армянского правительства, ни у оппозиции подобного желания нет. Соответственно, в первую очередь именно жителям данных населенных пунктов следует обратиться с коллективной жалобой в ЕСПЧ, попросив применить промежуточную меру в отношении действий подвергающих угрозе их имущество до рассмотрения жалобы. Убежден, что в случае отсутствия политического давления со стороны власти, правозащитники из Армении и Спюрка имеют достаточно ресурсов для решения этой проблемы", - подытожил политик.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Юрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаосаЮрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаоса
Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и АхавноПолитик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
Посольство России требует от властей Армении пресекать ложные обвинения в российский адрес со стороны определенных круговПосольство России требует от властей Армении пресекать ложные обвинения в российский адрес со стороны определенных кругов
По делу о взрыве в торговом центре <Сурмалу> обвиняемых нет - советник генпрокурораПо делу о взрыве в торговом центре <Сурмалу> обвиняемых нет - советник генпрокурора
Количество пропавших без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> сократилось до одного человека - замминистраКоличество пропавших без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> сократилось до одного человека - замминистра
Трехэтажное здание торгового центра <Сурмалу> обрушилосьТрехэтажное здание торгового центра <Сурмалу> обрушилось
В Армении объявлен 2-х дневный траур в связи со взрывом в ереванском торговом центреВ Армении объявлен 2-х дневный траур в связи со взрывом в ереванском торговом центре
Военная делегация Ирана посещает КарабахВоенная делегация Ирана посещает Карабах
Эксперт: В Тегеране осознают, что Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
Подписан дополнительный протокол к Ашхабадскому соглашению Подписан дополнительный протокол к Ашхабадскому соглашению
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Риска нового взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> нет, но небольшие задымления могут иметь место - замминистраРиска нового взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> нет, но небольшие задымления могут иметь место - замминистра
МСЧ Армении: столичный метрополитен возобновил работуМСЧ Армении: столичный метрополитен возобновил работу
Шойгу и Папикян обсудили роль российского присутствия на Южном КавказеШойгу и Папикян обсудили роль российского присутствия на Южном Кавказе
Впервые в Армении: экстравагантный шедевр Эндрю Ллойда Уэббера мюзикл Впервые в Армении: экстравагантный шедевр Эндрю Ллойда Уэббера мюзикл "Сансет Бульвар"
В медицинских центрах Армении лечение продолжают получать 7 человекВ медицинских центрах Армении лечение продолжают получать 7 человек
Посольство РФ: Любовь Грибова живаПосольство РФ: Любовь Грибова жива
Тигран Авинян призвал запретить свободное проведение фейерверков и продажу пиротехнической продукцииТигран Авинян призвал запретить свободное проведение фейерверков и продажу пиротехнической продукции
Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решенийЭксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
Усилия пожарных и спасателей сосредоточены на поисковых работах - министр по ЧСУсилия пожарных и спасателей сосредоточены на поисковых работах - министр по ЧС
Ереванский метрополитен приостановил работу из-за очередного сигнала о бомбеЕреванский метрополитен приостановил работу из-за очередного сигнала о бомбе
Иранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетитыИранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетиты
Оппозиционер: Статистика небоевых потерь в ВС РА в первые 15 дней августа является трагедией для армии и страныОппозиционер: Статистика небоевых потерь в ВС РА в первые 15 дней августа является трагедией для армии и страны
Число жертв взрыва в ереванском торговом центре <Сурмалу> достигло 16Число жертв взрыва в ереванском торговом центре <Сурмалу> достигло 16
МЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один РоссииМЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один России
Папикян участвовал в открытии <Армия-22>Папикян участвовал в открытии <Армия-22>
Посольство РФ: российские медучреждения предлагают помощь армянским коллегам в связи с трагедией в Посольство РФ: российские медучреждения предлагают помощь армянским коллегам в связи с трагедией в "Сурмалу"
В Tуркменистане начала работу транспортная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морюВ Tуркменистане начала работу транспортная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
Агван Овсепян отпущен на свободу под залог - адвокатАгван Овсепян отпущен на свободу под залог - адвокат
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в ТЦ <Сурмалу>Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в ТЦ <Сурмалу>
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в ЕреванеПутин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване
Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией "Сурмалу"
Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ "Сурмалу"
Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКСИндия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС
Спасатели извлекли из-под завалов  Спасатели извлекли из-под завалов  "Сурмалу" женщину
По факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело - АбрамянПо факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело - Абрамян
Минздрав: состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> оцениваются как удовлетворительноеМинздрав: состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> оцениваются как удовлетворительное
За неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек - МинздравЗа неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек - Минздрав
СНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актовСНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актов
МЧС Армении обнародовало имена погибших в результате взрыва в торговом центре МЧС Армении обнародовало имена погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
Еревану соболезнуют из Афин, Минска и ПарижаЕревану соболезнуют из Афин, Минска и Парижа
МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
В МЧС Армении представили список граждан, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре В МЧС Армении представили список граждан, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
Скончался  бывший депутат НС Армении,  генерал Сейран СароянСкончался  бывший депутат НС Армении,  генерал Сейран Сароян
Генпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательстваГенпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательства
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Впервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгамиВпервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгами
Мохаммад Джамшид: Армяно-иранская граница должна сохраниться любой ценойМохаммад Джамшид: Армяно-иранская граница должна сохраниться любой ценой
Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контрольАналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоитПрогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
СМИ: Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели уже 500 телефонных переговоровСМИ: Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели уже 500 телефонных переговоров
«Сильнее жизни»: фильм о живущих и вдохновляющих жить после войны«Сильнее жизни»: фильм о живущих и вдохновляющих жить после войны
По делу о похищении отца Хачатура Кокобеляна задержаны двое жителей ИджеванаПо делу о похищении отца Хачатура Кокобеляна задержаны двое жителей Иджевана
Чавушоглу: Процесс нормализации с Арменией продолжается, предприняты некоторые шагиЧавушоглу: Процесс нормализации с Арменией продолжается, предприняты некоторые шаги
Иран назначил Генконсула в Сюникской области АрменииИран назначил Генконсула в Сюникской области Армении
Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и АлиевымПолитолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
Эксперт: Баку готовился к Эксперт: Баку готовился к "коридорной" агрессии достаточно давно
Прогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятсяПрогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятся
Читать больше



Эксперты
Юрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаосаЮрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаоса
Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и АхавноПолитик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
Эксперт: В Тегеране осознают, что Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решенийЭксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
Иранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетитыИранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетиты
Читать больше
Комментируемые
Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контрольАналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном КарабахеКеролайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
Ара Карян:Расширение НАТО и последствия Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акцийПолиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану