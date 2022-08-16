Вторник, 16 Августа 2022 11:29

АрмИнфо. Текущая цель Азербайджана ясна - окончательная деарменизация Арцаха. И постепенное сжимание территории Арцаха, та же сдача Бердзора с окрестными селами, существенно облегчает реализацию планов Баку. Подобное мнение выразила АрмИнфо эксперт - азербайджановед, экс-депутат армянского парламента Татевик Айрапетян.

"В этом свете, полагаю, что решение данной проблемы, установка заслона на пути бакинских планов требует неординарного мышления, неординарных решений. И конечно, носителей соответствующей идеологии, которые преломят всю эту цепочку тайных для армянского общества договоренностей. И это вне зависимости, с кем они были достигнуты", - подчеркнула она.

По оценкам Айрапетян, текущие тренды вокруг Арцаха для армянского народа явно неблагоприятны, поскольку та же передача Лачинского коридора Азербайджану существенно усложнит связь Арцаха с Арменией. Это создаст для Баку дополнительные возможности для давления. Меж тем, в Армении с легкой руки действующей власти продолжает царить атмосфера неопределенности. А оторванность руководства от реалий, на ее взгляд, лишь подчеркивает четкость и слаженность действий Баку. В частности, его пропагандистской машины, продолжающей прилагать усилия в направлении формирования в Армении атмосферы паники.

В свете осознания в Баку удачности своей пропаганды, эксперт совершенно не исключает новых азербайджанских военных провокаций как в Арцахе, так и на границе с Арменией. И отсутствие каких-либо вразумительных действий руководства Армении в направлении повышения уровня безопасности страны в последние два года лишь придает милитаристским позывам Баку дополнительный стимул.

"Понятно, что все это в совокупности придает текущей агрессивной политике Азербайджана в отношении Армении и Арцаха практически безальтернативный характер, хотя Алиев периодически и продолжает пускать в глаза миру и посредников миролюбивую пыль. В отношении армянского народа ведется ползучая война. Единственным ответом Еревана на эту войну является бездействие и способствование формированию еще большей неопределенности. Все это в совокупности рождает необходимость формирования качественно новых, неординарных идей и решений, просто потому, что продолжать так больше мы просто не можем", - подытожила эксперт. -