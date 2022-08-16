Вторник, 16 Августа 2022 11:26

АрмИнфо.Открытие в Капане иранского консульства полностью умещается в текущую логику политики Тегерана на южно-кавказском направлении, в целом, и в направлении Армении, в частности. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики Факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян.

"Представляется возможным констатировать, что Иран работает на северном направлении от собственных границ, задействовав весь имеющийся в своем распоряжении инструментарий. Уже назначен консул - Абеддин Варамин, есть небольшие технические вопросы, но процесс продвигается. Убежден, что появление консульства ИРИ в Сюнике обусловлено отнюдь не только дипломатией. Это важный и недвусмысленный мессидж Тегерана в ответ на турецко-азербайджанские поползновения и аппетиты на Сюникскую область", - считает он.

Согласно иранисту, подобная активность Тегерана на кавказском направлении стала существенно расти после 44-х дневной агрессии турецко- азербайджанского тандема в отношении армянского народа. И сегодня, по его оценкам, Южный Кавказ, Армения, Арцахская проблема, усиление турецкого присутствия в Азербайджане занимают во внешней повестке Тегерана приоритетные места.

С учетом же жизненной важности сухопутной связи через территорию Сюника с Арменией как для самой Армении, так и для ИРИ, агрессивные заявления и действия Анкары и Баку в отношении этой области Армении, на взгляд Восканяна, никак не могут оставлять Тегеран безразличным. Хотя руководство Армении, согласно иранисту, очевидным образом находится в состоянии полного бездействия