Понедельник, 8 Августа 2022 20:07

АрмИнфо. Посол Армении в Киеве Владимир Карапетян в интервью Общественной телерадиокомпании Украины поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных.

Владимир Карапетян отметил, что Азербайджан утверждает, что в плену находятся 38 армянских военнослужащих, в то время как армянская сторона считает, что в плену должно быть еще 26 военнослужащих.

Посол подчеркнул, что на самом высоком уровне была договоренность, что обмен пленными должен быть по принципу: "все на всех".

Армянская сторона передала всех пленных, даже преступников, осужденных по совершенно другим статьям, в том числе и за убийство.

По словам посла, армянская сторона имеет соответствующие документальные доказательства, видеозаписи, а также показания уже вернувшихся в Армению пленных.

Карапетян добавил, что азербайджанская сторона выпустила часть армянских военных в обмен на карты минных полей.

"Руководство Армении, как проявление доброй воли, передало карты минных полей, которые мы имели в нашем распоряжении еще с 90-х годов, со времен первой Карабахской войны", - пояснил посол, сообщает "Арменпресс".

Дипломат подчеркнул, что переданные карты значительно сократили количество смертей из-за мин.

"Несмотря на то, что Азербайджан публично и неоднократно жаловался на некоторую неточность этих карт, однако после их передачи, количество взрывов значительно сократилось, было всего один или два несчастных случая. Наши карты довольно точны, но нужно учитывать и прошедшее время", - заключил Владимир Карапетян.

Стоит отметить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя 38 армян. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения.