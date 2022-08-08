Понедельник, 8 Августа 2022 16:20

АрмИнфо. Ответ Еревана на искренние призывы Анкары и Баку - залог стабильности на Южном Кавказе. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 13-й конференции послов Турции в понедельник в Анкаре.

"В случае если Ереван ответит на конструктивные и искренние призывы Анкары и Баку, в регион придут долгосрочный мир и стабильность", сказал он, касаясь ситуации на Южном Кавказе.

Он также сообщил, что в дни Гурбан байрамы провел очень конструктивную телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Очень трудно достичь чего-либо за столом переговоров, если ты не силен на поле боя", - сказал он, в качестве яркого примера приведя 44-дневную агрессию Азербайджана против Арцаха.