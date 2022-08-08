Понедельник, 8 Августа 2022 13:14

АрмИнфо. Из Анкары продолжают угрожать Армении. Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии 13-й конференция послов Турции 8 августа в Анкаре заверил, что Турция была и остается на стороне правого и выступает за справедливость. По его словам, это было и по вопросу нагорно-карабахского конфликта.

Затем, Чавушоглу цинично заявил, что в период после 44-дневной войны, Анкара продолжает усилия по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе, формированию атмосферы сотрудничества.

"Мы вновь предупреждаем Армению о недопустимости дальнейших провокаций", - сказал турецкий министр.

"Наша страна не является врагом для какой-либо страны. Все, кто утверждает обратное - предвзяты", - подчеркнул министр, передает Анадолу.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялось открытие 13-й конференция послов Турции. Конференция на тему: "Мудрая и доброжелательная турецкая дипломатия: в 2023 и последующем", продолжит свою работу в течении недели.

В повестке дня конференции, в числе прочих, значатся усилия турецкой дипломатии по урегулированию кризисных ситуаций, в том числе обеспечению режима прекращения огня между Россией и Украиной, тема "зернового коридора", процессы в Восточном Средиземноморье и НАТО.