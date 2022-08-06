Суббота, 6 Августа 2022 15:04

АрмИнфо.В МИД Армении сообщили, что армянская сторона еще в феврале 2021 года передала высшему российскому России свои опасения относительно возможных проблем в работе миротворцев РФ, дислоцированных в Арцахе.

<Сообщаем, что опасения армянской стороны относительно необходимости повышения эффективности деятельности российского миротворческого контингента и возникновения возможных проблем в будущем, в ряду других случаев, были переданы в письменной форме высшему руководству Российской Федерации еще в феврале 2021 года>, - сообщил пресс­секретарь МИД РА Ваан Унанян, отвечая на вопросы СМ.

4 августа на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян, коснувшись обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабаха, заявил о необходимости уточнить подробности миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Как указал премьер, события, произошедшие в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, в том числе события последних дней, вызывают в армянском обществе вопросы, связанные с содержанием и сутью миротворческой миссии. <11 декабре 2020 года Азербайджан захватил села Хцаберд и Хин Тахер, взяв в плен армянских военнослужащих в присутствии и попустительстве российских военнослужащих. 24 марта 2022 года произошел захват села Парух - опять же в присутствии миротворцев РФ. Продолжающиеся и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи применения методов физического и психологического устрашения арцахских армян в присутствии миротворцев просто неприемлемы>, - заявил глава армянского кабмина.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей заявил, что в Москве <не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе>.-