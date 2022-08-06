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АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян выразил удивление в связи с тем, что в контексте провокационных действий и нападений, осуществляемых Азербайджаном против Арцаха и арцахских армян с начала августа, международные структуры продолжают сохранять искусственный нейтралитет в своих обращениях к азербайджанской и армянской сторонам.
<Удивлен тому, что международные структуры и лидеры в своих обращениях вновь поддерживают искусственный нейтралитет между азербайджанской и армянской сторонами, если Баку инициирует провокационные военные действия, которые были зафиксированы Минобороны Азербайджана и российскими миротворческими войсками. Такой паритет ведет к ложной легитимации применения силы>, - написал он в Twitter-е.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась с 1 августа. 3 августа с утра азербайджанские ВС обстреливали боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применяя минометы, гранатометы и ударные БПЛА, в результате чего погибли два военнослужащих- контрактника, ранены 19 солдат. Президент Арцаха Араик Арутюнян 3-го августа объявил частичную военную мобилизацию.
|Армянская Ассамблея Америки призвала председателя ГА ООН прояснить его позицию по вопросу Геноцида армян в Османской империи
|Американский конгрессмен призвала США и их союзников осудить насилие Азербайджана против Арцаха
|Еще в феврале 2021 года Ереван передал Москве свои опасения относительно возможных проблем в работе миротворцев РФ: МИД РА
|Госминистр Арцаха раскритиковал искусственный нейтралитет мирового сообщества в своих обращениях к азербайджанской и армянской сторонам
|Шарль Мишель с Алиевым и Пашиняном обсудил последниe развития в регионе
|Оперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, относительно стабильна
|В Армении отметили День железнодорожника
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США
|Омбудсмен Армении: Право на жизнь населения Нагорного Карабаха не гарантировано
|<Единая Родина> призывает наделить российских миротворцев в Арцахе международным мандатом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять "Зангезурский коридор", прикроет коридор через Лачин
|Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанский военный шантаж не прекратится
|Постпред США в ОБСЕ призвал предпринять незамедлительные шаги по снижению напряженности в Нагорном Карабахе
|Лондонская полиция расследует нападение на посольство Азербайджана в стране
|Установленная между министрами обороны Армении и Азербайджана прямая связь не действует
|Гражданин Армении задержан при попытке контрабанды золота в Грузию
|АО Арцаха: Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию
|Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом напряженности в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении опровергло очередную ложь противника
|Лавров: В Москве пока не видели инициатив армянской стороны о деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|РПА назвала единственный выход из ситуации вокруг Армении и Арцаха
|Российские миротворцы сообщили о нарушении четырех раз ВС Азербайджана режима перемирия в Арцахе
|AO Арцаха: Напряженность на передовой сохраняется
|Россия предпримет меры для недопущения эскалации, заверил командующий российским миротворческим контингентом
|Шарль Мишель тесно общается с лидерами Армении и Азербайджана для немедленной деэскалации ситуации
|Минск надеется на безусловное соблюдение договоренностей по Карабаху, заключенных Ереваном и Баку при посредничестве Москвы
|Относительно стабильная: Инфоцентр Арцаха об оперативно-тактической обстановке на линии соприкосновения
|НАТО призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров
|Паспортно-визовое управление Армении оснастят системами управления очередями
|В Минобороны Армении сообщили и смерти резервиста
|Глава МИД Армении рассказал зарубежным послам об агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Взгляд из Москвы: Действия Азербайджана в Карабахе - часть более обширного проекта
|Прогноз: Давление на Армению будет расти, но большой войны не будет
|В Москве призвали стороны карабахского конфликта проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня
|Кремль: Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым на фоне обострения в Нагорном Карабахе
|Европарламентарии реагируют на агрессию Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха и требует надлежащей реакции ЕС
|Песков: Кремль обеспокоен обострением ситуации в Нагорном Карабахе
|Финансирование Служба госохраны будет увеличено на 724 млн драмов
|Парламент Арцаха: Призываем российских миротворцев провести все необходимые действия для обеспечения стабильности на линии соприкосновения
|Строительство альтернативной дороги в Лачине завершится весной: Саносян
|Никол Пашинян подтвердил готовность РА обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахиджеваном через территорию республики
|По состоянию на данный момент не существует согласованного плана строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору: Премьер РА
|Крайне необходимо уточнить подробности миротворческой операции в Нагорном Карабахе: Пашинян
|Генсек ОДКБ выступил с заявлением связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе
|СМИ: КСИР Ирана начал переброску военной техники и подразделений на границу с Азербайджаном
|ЕС и Госдеп выступили с заявлениями в связи с эскалацией ситуации в зоне карабахского конфликта
|МО России: ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта
|Американские конгрессмены и армянские диаспоральные организации призвали Байдена оказать давление на режим Алиева для прекращения агрессии против Арцаха
|АО Арцаха: обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск относительно стабильная
|Омбудсмен обратилась к послам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом обеспечить права на жизнь мирного населения Арцахa
|Мужская сборная Армении стала единоличным лидером Всемирной шахматной олимпиады
|МИД Арцаха призывает международное сообщество дать адресную оценку действиям Азербайджана
|Польское председательство в ОБСЕ выражает крайнюю обеспокоенность сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе
|2 погибших, 14 раненых: Армия обороны Арцаха представила новые данные о потерях
|Оппозиционер обвинил премьера Армении в сдаче территорий Арцаха
|Спецпредставитель генсека НАТО выразил обеспокоенность сообщениями об обострении ситуации в Карабахе
|Президент Арцаха объявил частичную военную мобилизацию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Читать больше
|Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять "Зангезурский коридор", прикроет коридор через Лачин
|Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанский военный шантаж не прекратится
|Взгляд из Москвы: Действия Азербайджана в Карабахе - часть более обширного проекта
|Прогноз: Давление на Армению будет расти, но большой войны не будет
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