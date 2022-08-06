Суббота, 6 Августа 2022 15:03

АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян выразил удивление в связи с тем, что в контексте провокационных действий и нападений, осуществляемых Азербайджаном против Арцаха и арцахских армян с начала августа, международные структуры продолжают сохранять искусственный нейтралитет в своих обращениях к азербайджанской и армянской сторонам.

<Удивлен тому, что международные структуры и лидеры в своих обращениях вновь поддерживают искусственный нейтралитет между азербайджанской и армянской сторонами, если Баку инициирует провокационные военные действия, которые были зафиксированы Минобороны Азербайджана и российскими миротворческими войсками. Такой паритет ведет к ложной легитимации применения силы>, - написал он в Twitter-е.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась с 1 августа. 3 августа с утра азербайджанские ВС обстреливали боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применяя минометы, гранатометы и ударные БПЛА, в результате чего погибли два военнослужащих- контрактника, ранены 19 солдат. Президент Арцаха Араик Арутюнян 3-го августа объявил частичную военную мобилизацию.