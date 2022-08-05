Пятница, 5 Августа 2022 16:08

АрмИнфо.Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер отреагировал на последние события вокруг Нагорного Карабаха. Так, он в своем микроблоге в Твиттер, в частности, написал: <Я глубоко обеспокоен безопасностью тех, кто живет в Нагорном Карабахе и вокруг него из-за сообщений о возобновлении боевых действий в этом районе.

Мы не хотим возврата к широкомасштабным боевым действиям, как это было в 2020 году, и призываем к немедленным шагам по снижению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации>.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 3 августа, 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора. 3 августа президент Арцаха объявил о частичной мобилизации.

А 4 августа на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян реагируя на ситуацию отметил, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер, но возникают вопросы к российским миротворцам, которые должны пресекать любые попытки нарушения линии соприкосновения.

На это в Кремле отметили, что тесные контакты между сторонами позволят прояснить ситуацию.