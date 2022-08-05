Пятница, 5 Августа 2022 16:07

АрмИнфо.Группа представителей шиитской экстремистской организации <Союз слуг Махди> ворвалась в здание посольства Азербайджана в Лондоне. На кадрах в социальных сетях видно, как мужчины размахивают флагами с балкона посольства в Кенсингтоне.

Стены исписаны лозунгами на арабском языке, более того, участники акции сорвали азербайджанский флаг и растоптали его. Инцидент произошел 4 августа. В настоящее время случившееся расследует британская полиция. Согласно СМИ в связи с инцидентом задержано 8 лиц.

В связи с инцидентом, с заявлением выступило и азербайджанское внешнеполитическое ведомство: <4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы. Ворвавшись в здание посольства радикалы подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги>, - отметили в азербайджанском МИД, добавив, что после вмешательства правоохранителей члены группы были выведены из здания и задержаны.

<Сотрудники посольства не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы. Будет представлена дополнительная информация о результатах расследования>, - сообщили в МИД.

По информации СМИ, ответственность за нападение на посольство на себя взяла шиитская экстремистская организация <Союз слуг Махди>.

<Союз слуг Махди> - это мусульманская шиитская организация, базирующаяся в Лондоне, которая на своем веб-сайте заявляет, что хочет установить <цивилизационное господство>. Его лидер Ясир аль-Хабиб - неоднозначный священнослужитель, чей фильм <Небесная госпожа> был снят с британских кинотеатров в начале этого года после протестов некоторых мусульман-суннитов, оскорбленных его интерпретацией исламской истории.

Члены группы ссылаются на преследование правительством Азербайджана некоторых мусульман- шиитов в стране. В заявлении группы говорится, что их лидер дал ей указание <принять срочные меры> против президента Азербайджана Ильхама Алиева, - пишут СМИ.