Пятница, 5 Августа 2022 15:54

АрмИнфо.Установленная между министрами обороны Армении и Азербайджана прямая связь не действует уже несколько месяцев.

Об этом в ответ на запрос армянских СМИ заявил пресс- секретарь МО РА Армен Торосян, которые поинтересовались была ли установлена прямая связь между Суреном Папикяном и Закиром Гасановым за это время, если да, то сколько раз, и существует ли она сегодня.

Напомним, что в ноябре 2021 года премьер-министр РА Никол Пашинян поручил Минобороны активно использовать прямую связь с Азербайджаном. Об установлении прямой связи между министрами обороны Армении и Азербайджана говорил также председатель Европейского совета Шарль Мишель, когда в конце прошлого года принимал Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.