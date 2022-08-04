Четверг, 4 Августа 2022 15:40

АрмИнфо. Кремль обеспокоен обострением ситуации в Нагорном Карабахе, следит за ее развитием и призывает стороны к сдержанности, сообщил журналистам 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, мы очень внимательно наблюдаем, мы, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации, мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов трехсторонних", - сказал Песков, отвечая ТАСС.

<Тесные контакты с Арменией на разных уровнях позволят прояснить вопросы, которые есть у Еревана по поводу работы миротворцев РФ в Нагорном Карабахе <, - добавил Песков.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.