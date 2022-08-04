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 Четверг, 4 Августа 2022 12:49
Наира Бадалян

Крайне необходимо уточнить подробности миротворческой операции в Нагорном Карабахе:  Пашинян

Крайне необходимо уточнить подробности миротворческой операции в Нагорном Карабахе:  Пашинян

АрмИнфо. Становится крайне необходимым уточнение подробностей миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года зафиксировало важные институты безопасности Нагорного Карабаха.  Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 августа  на заседании правительства.

<Происходящее в эти дни, а также ряд событий до этого, выявляют ряд вопросов системного характера. Неоднократно говорил, что присутствие и деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе является ключевым фактором для обеспечения безопасности армян Арцаха и мы высоко ценим усилия РФ в обеспечении мира и стабильности в регионе>, - сказал Пашинян.

Вместе с тем, как указал премьер, события, произошедшие в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, в том числе события последних дней, вызывают в армянском обществе вопросы, связанные с содержанием и сутью миротворческой миссии. <11 декабре 2020 года Азербайджан захватил села Хцаберд и Хин Тахер, взяв в плен армянских военнослужащих в присутствии и попустительстве российских военнослужащих. 24 марта 2022 года произошел захват села Парух - опять же в присутствии миротворцев РФ. Продолжающиеся и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи применения методов физического и психологического устрашения арцахских армян в присутствии миротворцев просто неприемлемы>, - заявил глава армянского кабмина.

В этом контексте, по его словам, становится крайне необходимым уточнение подробностей миротворческой операции в Нагорном Карабахе. <Это необходимо было сделать еще давно - параллельно размещению миротворцев. Но нужно признать, что этому процессу препятствовал Азербайджан, отказываясь подписывать мандат на действие миротворцев в Нагорном Карабахе, в то время как Армения сделала это в ноябре 2020 года. Мы ожидаем, что этот мандат, подписанный в двустороннем формате, будет действовать в полном объеме>, - указал он.

При этом, как подчеркнул премьер, Ереван считает, что подписей Армении и России достаточно для полноценной деятельности мисси. Если же нет, то надо инициировать процесс международного признания мандата или его расширения, отметил он.

По словам главы кабмина РА, все эти вопросы беспокоили Армению еще с ноября 2020 года, и она предпринимала меры для достижения конкретных решений. <Сейчас же эти усилия нужно удвоить, утроить>, - указал Пашинян.

Кроме того, добавил Пашинян, существует ряд институциональных вопросов. В частности, в 3-м пункте заявления от 9 ноября четко отмечается, что в Нагорном Карабахе есть линия соприкосновения, вдоль которой размещаются миротворческие силы РФ. <И именно эта территория называется зоной ответственности миротворческого контингента. Мы ожидаем, что любая попытка нарушения линии соприкосновения будет пресечена российским миротворческим контингентом, а подразделения ВС Азербайджана, находящиеся внутри данной линии - выведены>, - подчеркнул он.

При этом, по словам премьера, как бы ни критиковали трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, в нем зафиксированы важные институты безопасности Нагорного Карабаха. <Во- первых, фиксация единицы <Нагорный Карабах>, которую Азербайджан до сих пор пытается отрицать, говоря, что Нагорного Карабаха не существует. Кстати, подобные заявления Азербайджана являются грубым нарушением трехстороннего заявления. Во-вторых, зафиксировано также наличие линии соприкосновения, и, в-третьих, Лачинский коридор, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией. В основном, сегодняшняя борьба Азербайджана ведется против этих трех институтов, и мы рассчитываем, что, как и предусмотрено трехсторонней декларацией, миротворческие силы Российской Федерации не дадут Азербайджану возможности подорвать эти фундаментальные институты, зафиксированные в трехстороннем заявлении>, - сказал Никол Пашинян.

Накануне АО НКР сообщала, что 3 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, с применением минометов, гранатометов и ударных БПЛА обстреляли позиции  одной из воинских частей Армии обороны,  в результате чего смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Гурген Габриелян и Артур Хачатрян. Еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени.  

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